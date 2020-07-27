【跑馬看花@iM網欄】不丹馬拉松 在最快樂的國度奔馳

提到不丹這個國家，許多人立即會想到「最快樂國家」這個美譽。我對這個亞洲小國一直存在好奇，區區70多萬人，每年人均GDP只有二萬六千多港元，國民居然覺得自己十分幸福快樂。作為事事挑剔、懷疑心極重的香港人，我的心中經常存有問號：「有咩咁值得開心？」

去年三月，在網上看到有香港旅行社組織不丹馬拉松旅行團，當然立即報名，寓觀光於跑步，一探這個小國於究竟。

提起去不丹旅行，或許不是太多人知道，其實當地政府不允許自由行，遊客必須經當地旅遊單位接待，你可以選擇在香港跟團或找當地導遊陪同。另有一事不講不知，不丹的帕羅機場被稱為世界上最危險的機場之一，四周被高山圍繞，降落前十分鐘都不會看到跑道，只有少數機師有升降這個機場的資格。而且所有飛往帕羅的飛機，必須在目視飛行條件下升降，因此飛機只會在日間和天朗氣清的情況下才能升降該機場。我們出發當天剛好遇上一場大雨，機師在上空盤旋10多分鐘後，認為風險太大，結果要短暫停留印度一個小鎮的內陸機場，這也是我人生第一次身處印度。（未算踏足，因為一直只能留在機艙。）

馬拉松比賽是安排在到達的第三天，參加全程馬拉松的選手不足100人。大家於早上六時便需要到達集合地點，登上旅遊巴士從終點一直開往起點。不過因為時間早天未亮，大家都看不清楚跑道兩旁風景，未算劇透。

下車一刻，四周一片荒涼，無比賽裝飾、無起點標示，基本上我們被載到一處荒山野嶺，遑論觀眾，根本人都無。如果當時出現一頭老虎或羚牛（不丹兩樣都有！），我都不會感到驚訝。

不過當時一眾選手根本無暇顧及野生動物的出現，我們有更重要的事情要兼顧，那就是如何取暖保命。在約攝氏十度的環境下，我們穿着極為通爽的跑步裝束，被告知距離比賽開始時間尚有一小時，頓時有未跑先涷死的念頭。

當大家看見數名大會職員在山坡上圍着火堆取暖，一眾選手立即蜂擁而上，當地人見狀立即在四周收集乾柴樹葉，多搭幾個營火。這種原始的起步經驗，自今想起也覺得頗為不可思異。

開步之後，趣事在42.195公里的路途上接踵而來，一場没有觀眾的馬拉松，讓我在這個最快樂小國得到啟發，重新思想「快樂」的意義，下回再與大家繼續分享這場山旮旯馬拉松！

作者_公關跑友簡介： 因為饞嘴，加上易胖，數年前誤墮跑網。最愛馬拉松旅行，搭「11號巴士」遊歷42.195公里的湖光山色或城市風貌，再配以當地的美酒佳餚，人生一樂，莫過於此！從跑步悟人生、交朋友、消脂肪、再添卡，立志跑遍五大洲，不計速度，只求完賽獎牌。

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