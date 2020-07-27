【資產重組】中建材擬向子公司出售水泥資產 股價升逾一成

▲ 中建材擬重組旗下水泥業務

中國建材 （03323） 表示，為推動解決公司附屬公司之間的同業競爭，已與其附屬公司新疆天山水泥（深：000877）簽訂了合作意向書，中國建材將向天山水泥出售若干水泥業務資產。中國建材今早升逾1成，盤中高見10.66元，最新報10元，成交額9.5億元。

另外，其他水泥股亦造好，亞洲水泥 （00743） 現升3.7%，最新報8.78元；海螺 （00914） 升2%﹐最新報58.25元。

天山水泥將向中國建材發行新股份，或發行新股加現金支付作價。重組完成後，中國建材預期仍將保持作為天山水泥控股股東的地位。

集團續指，交易標目仍在商討中，或將涉及中聯水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥、翁源縣中源發展、樂昌市中建材水泥、韶關市三創混凝土、韶關市泰基攪拌、韶關市粵北工業開發區建成混凝土、韶關市築城新型節能建材、韶關市永威混凝土、韶關市曲江順翔混凝土，及乳源瑤族自治縣嘉旺商品混凝土攪拌等公司。

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