【bossini易主】多位非凡中國高層入主bossini董事局 前Guess CEO出任主席

▲ 非凡中國早前宣布完成收購堡獅龍Bossini66.6%股權，隨即公布多項人事變動。

堡獅龍Bossini （00592） 股權易手予非凡中國 （08032） 及羅定邦後人羅正杰合組財團，非凡中國股東大會全票通過收購後，Bossini隨即公布多項人事變動，多位非凡中國的高層亦入主Bossini。前堡獅龍大股東羅家聖妻子錢曼娟辭任董事局主席，並由Victor Herrero接任。同時，Herrero及羅正杰獲委任為非執行董事。

Bossini新上任主席Victor Herrero現年51歲，曾任職美國休閒品牌Guess Inc.首席執行官及董事、經營Zara、Bershka等的Inditex集團亞太區總監及大中華區董事總經理。Victor Herrero亦為非凡中國高級顧問。

非凡中國首席財務官及公司秘書張智先生已獲委任為聯席行政總裁兼執行董事，非凡中國消費品業務總監趙建國亦獲委任為執行董事。執行董事兼行政總裁麥德昌則改任為公司聯席行政總裁。

另外，梁美嫻已辭任獨立非執行董事，並由李國明接任，李國明現為中國旺旺 （00151） 及聯華超市 （00980） 獨立非執行董事。

由李寧家族持有的非凡中國，聯同堡獅龍創辦人羅定邦後人羅正杰，早前以作價4662萬元，向堡獅龍大股東、羅正杰五叔羅家聖收購66.6%已發行股本。

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