【港版納指】恒生科技指數登場　入恒指國指恒生綜指有何分別？邊類股份最有利？

恒指公司周一（27日）正式發布恒生科技指數，並率先公布30家成份股名單，幾乎令全數成份股於發布翌日急升。雖然市場看好恒生科技指數如同「港版納指」，但與納入恒指公司其他主要指數系列，納入恒生科技指數有何實質好處和作用？

恒指國指：近2000億元被動資金

每家指數公司動輒有數百以至數千款指數，對成份股來說，最重要是有資金以該指數為基準，參考買貨。

恒生指數、恒生中國企業指數可算香港市場兩大地標級股市指數，分別有50年、25年歷史，隨國指完成改革後，各自有50家成份股。恒指國指發展多年，ETF、期貨、期權、窩輪、牛熊證生態成熟。

截至6月30日，被動式追蹤恒指系列的產品的資產管理總值約343億美元。當中，以恒指和國指掛鈎的交易所買賣產品的資產管理分別約196億美元（約1529億港元）和54億美元（約421億港元）。

故此，若能成為恒指國指成份股，相關被動管理資金就會追入股份，以權重最高的騰訊 （00700） 為例，恒指、國指相關ETF就持股單一股份195億元，而佔恒指權重最輕－0.25%的太古 （00019） ，ETF就持貨3.8億元。

恒生綜指：港股通指標

恒生綜合指數2001年推出，與恒指、國指最大分別是指數成份股數目龐大，至6月底成份股數目達475家，覆蓋港股主板總市值95%，然後再細分大型股（首80%）、中型股（其後15%）和小型股（最後5%）指數。

以類比說明，恒指國指如美股道指，成份股數目少，恒生綜指就如標普500，覆蓋股份數目多，惟恒生綜指多年來追縱資產規模不及恒指、國指，普羅投資者也不會知道其點數。不過，滬深港通改變整個指數重要性，因港股通投資範圍絕大部分都以恒生綜指成份股為基準，指數成份股就能成為北水買貨範圍內。

恒指公司除了發布恒生科技指數，也同時宣布根據主板上市規則第18A章上市的生物科技公司（即未盈利生物科技股，或俗稱B字股）將被納入恒生綜合指數選股範疇。內地交易所會否如起初對同股不同權股份，對未盈利生科股「落閘」，仍是未知數。

恒生科技指數 ：原來沒有 「有夢最美」

恒生科技指數20日才正式發布，27日推出，與恒指、國指和恒生綜指發展多年，產品、功用成熟截然不同。

不過，即使指數初生、未有任何配套產品，恒生科技指數已足以引來資金追逐成份股，也難怪恒指公司有信心新指數可為「第三項旗艦指數」，也會有ETF產品追縱指數。

與恒指國指其一主要不同之處是，恒生科技指數成份股除了有「ATMX」巨無霸，也有不足200億元、交投量較低的中型股份。若果恒生科技指數的被動追縱資產規模可以媲美恒指國指，對相關小型成份股，最為有利。

大摩的情景分析就料，貓眼娛樂 （01896） 、ASM太平洋 （00522） 、聯想集團 （00992） 可錄得的資金流入相對各股日均交易而言，比例最高。

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