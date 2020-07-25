【中美角力】人民日報再發文批評滙豐　孟晚舟案扮演極不光彩角色

人民日報近日再刊登文章指，「孟晚舟案證據公開！滙豐銀行構陷，美國一手炮製」，令滙豐 （00005） 再陷入中美角力的旋渦。

人民日報文章指：「公開證據表明，所謂孟晚舟案，完全是美國炮製的政治案件。滙豐銀行參與構陷，惡意做局、拼湊材料、捏造罪證，扮演了極不光彩的角色。孟晚舟是清白的！」

文章續指，香港星通是華為在伊朗地區的合作夥伴，二者關係脈絡清晰。華為曾持有香港星通的股份，孟晚舟也短暫擔任過該公司的董事。但是，2007年，華為就出售了所持有的香港星通股份，2009年4月，孟晚舟辭去該公司董事會職位。此後，雙方保持正常業務往來。

文章指，滙豐聲稱只有「初級」員工清楚華為與香港星通的關係，但這些「初級」員工沒有將相關信息傳遞給「高級」管理者，人民日報指滙豐這一說辭純屬無稽之談，因華為是滙豐銀行全球流動性及現金管理部第17大客戶，雙方有着近20年業務合作。文章指：「滙豐假稱不清楚華為與香港星通的關係，這是公然撒謊。」

文章結論，是美國霸權絞殺中國高科技企業，美方一手炮製孟晚舟事件，令在全世界瘋狂打壓華為，目的就是維護全球科技領域霸權地位。

人民日報文章：孟晚舟案证据公开！汇丰银行构陷，美国一手炮制https：//mp.weixin.qq.com/s/cAYEjj2Zd5f2CZwTyXRqiw