  • 32°C
香港時間 : 2020725日 (六) 12:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】人民日報再發文批評滙豐　孟晚舟案扮演極不光彩角色

股樓投資 11:53 2020/07/25

分享：

人民日報近日再刊登文章指，「孟晚舟案證據公開！滙豐銀行構陷，美國一手炮製」，令滙豐 （00005） 再陷入中美角力的旋渦。

人民日報文章指：「公開證據表明，所謂孟晚舟案，完全是美國炮製的政治案件。滙豐銀行參與構陷，惡意做局、拼湊材料、捏造罪證，扮演了極不光彩的角色。孟晚舟是清白的！」

文章續指，香港星通是華為在伊朗地區的合作夥伴，二者關係脈絡清晰。華為曾持有香港星通的股份，孟晚舟也短暫擔任過該公司的董事。但是，2007年，華為就出售了所持有的香港星通股份，2009年4月，孟晚舟辭去該公司董事會職位。此後，雙方保持正常業務往來。

文章指，滙豐聲稱只有「初級」員工清楚華為與香港星通的關係，但這些「初級」員工沒有將相關信息傳遞給「高級」管理者，人民日報指滙豐這一說辭純屬無稽之談，因華為是滙豐銀行全球流動性及現金管理部第17大客戶，雙方有着近20年業務合作。文章指：「滙豐假稱不清楚華為與香港星通的關係，這是公然撒謊。」

文章結論，是美國霸權絞殺中國高科技企業，美方一手炮製孟晚舟事件，令在全世界瘋狂打壓華為，目的就是維護全球科技領域霸權地位。

人民日報文章：孟晚舟案证据公开！汇丰银行构陷，美国一手炮制https：//mp.weixin.qq.com/s/cAYEjj2Zd5f2CZwTyXRqiw

撰文 : 投資組

香港 華為 銀行 孟晚舟 政治 人民日報 伊朗 美國 中國 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【趣話財經】股價升唔少捐錢亦多？　中國慈善榜內房富豪成主力

下一篇文章

【淘寶玩具】購入射擊特朗普玩具　家長：孩子說長大想當兵保衛祖國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】女友母親：「月入$8000，住公屋？憑咩拍拖？」
【網民熱話】女友母親：「月入$8000，住公屋？憑咩拍拖？」
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【新股IPO】螞蟻集團上市　記得留意這幾隻相關概念股
【新股IPO】螞蟻集團上市　記得留意這幾隻相關概念股
【恒生科技指數系列】港版納指出爐　5隻注目黑馬成份股(完結篇)
【恒生科技指數系列】港版納指出爐　5隻注目黑馬成份股(完結篇)
【樓市現象】疫市下業主心慌慌急出靚貨 買家苦候多時終得心頭好
【樓市現象】疫市下業主心慌慌急出靚貨 買家苦候多時終得心頭好
【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區
【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區