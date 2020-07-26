  • 30°C
香港時間 : 2020726日 (日) 02:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【趣話財經】Red Bull創辦人後代獲撤控　八年前撞死警員連一日監都未坐過　

股樓投資 01:35 2020/07/26

分享：

Red Bull大家無飲過都應該聽過，唔知大家又知唔知係源自泰國？

不過近日Red Bull就有單新聞唔太光彩。泰國Red Bull集團創辦人Chaleo Yoovidhya個孫Vorayuth係2012年開車撞死警察，拖行超過100米然後不顧而去，一度由家族僱用司機頂包，但其後發現Vorayuth才是真正的主犯。泰國警方多次傳召Vorayuth上庭，不過Vorayuth一直以身體不適、海外出差等理由拖延，係英國及新加坡等地周遊列國，其後到2017年泰國才正式發出逮捕令，但一直不了了之。

本周泰國警方更公布已經撤銷對Vorayuth的刑事指控，聲稱並非因為Vorayuth的家族有錢，大家唔知又點睇呢？

 

 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 謝克迪, CFA

泰國

上一篇文章

【A股布局】科創板首現「花式」減持　9隻股擬集體套現逾93億

下一篇文章

【BB總裁論遊戲@iM網欄】影響遊戲體驗的關鍵-遊戲運營
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【樓市現象】疫市下業主心慌慌急出靚貨 買家苦候多時終得心頭好
【樓市現象】疫市下業主心慌慌急出靚貨 買家苦候多時終得心頭好
【網民熱話】女友母親：「月入$8000，住公屋？憑咩拍拖？」
【網民熱話】女友母親：「月入$8000，住公屋？憑咩拍拖？」
【港股追蹤】港股通名單準備執一執　準備炒定邊隻股？
【港股追蹤】港股通名單準備執一執　準備炒定邊隻股？
【樓市現象】港島屋苑較保值? 疫市下見真章 昔日新界西「蟹貨盤」樓價已超越港島藍籌
【樓市現象】港島屋苑較保值? 疫市下見真章 昔日新界西「蟹貨盤」樓價已超越港島藍籌
【樓市現象】疫情下減價盤湧現 買家又按捺不住睇樓 德福花園準買家最勇猛
【樓市現象】疫情下減價盤湧現 買家又按捺不住睇樓 德福花園準買家最勇猛