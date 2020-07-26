【趣話財經】Red Bull創辦人後代獲撤控　八年前撞死警員連一日監都未坐過　

Red Bull大家無飲過都應該聽過，唔知大家又知唔知係源自泰國？

不過近日Red Bull就有單新聞唔太光彩。泰國Red Bull集團創辦人Chaleo Yoovidhya個孫Vorayuth係2012年開車撞死警察，拖行超過100米然後不顧而去，一度由家族僱用司機頂包，但其後發現Vorayuth才是真正的主犯。泰國警方多次傳召Vorayuth上庭，不過Vorayuth一直以身體不適、海外出差等理由拖延，係英國及新加坡等地周遊列國，其後到2017年泰國才正式發出逮捕令，但一直不了了之。

本周泰國警方更公布已經撤銷對Vorayuth的刑事指控，聲稱並非因為Vorayuth的家族有錢，大家唔知又點睇呢？

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