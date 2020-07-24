【新股IPO】港交所就新股認購無紙化展開諮詢

▲ 港交所上市主管陳翊庭表示，《上市規則》有關以印刷形式刊發上市文件及展示實體文件的規定已經不合時宜。

港交所 （00388） 就無紙化上市及認購機制刊發諮詢文件，建議所有新上市的上市文件全部僅以電子形式刊發；新上市的認購僅可透過電子渠道申請；網上展示文件及減少須展示文件的類別；涉及交易類型包括首次公開發行（IPO）股票、合訂證券、預託證券及集體投資計劃等。諮詢提交意見的截止日期為9月24日。

按《上市規則》現行規定，股份、債務證券及集體投資計劃的發行人須以實體印刷形式刊發上市文件。發行人亦須展示多類型文件的實體印刷版本以備查閱，例如重大合約、董事服務合約、專家同意函及賬目調整表等。

港交所上市主管陳翊庭表示，《上市規則》有關以印刷形式刊發上市文件及展示實體文件的規定已經不合時宜，隨互聯網的普及度和使用率的不斷上升，港交所的可持續和綠色倡議，再加上致力降低成本和提升效益，故提出改革建議，同時市場統計數據顯示，近年投資者都傾向以電子方式遞交新股認購申請。

據香港一家主要股份過戶登記處於2019年處理的162宗首次公開招股當中，透過白色紙本申請表格遞交的申請僅佔0.42%，透過黃色紙本申請表格遞交的申請僅佔0.18%。

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