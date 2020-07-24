【恒生科技指數系列】港版納指出爐　5隻注目黑馬成份股(完結篇)

「恒生科技指數」黑馬成分股系列來到最終章，今次介紹的，同樣是受惠於新冠疫情的互聯網股份，在疫情下大家都選擇留在家中，令以往覺得難以在線上進行的問症、診斷也變得流行，平安好醫生（01833）的業務增長保持強勁，加上有國策的支持，前景樂觀。

平安好醫生經營四大業務，包括在線醫療、消費醫療、健康商城業務及健康管理及互動，在2018年7月上市，由中國平安（02318）分拆出來，現持股41.31%。當年上市價54.8元，最高曾升至130元，以周五（24日）收報117.2元計，較招股價升1.1倍。

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截至去年底止，平安好醫生註冊用戶數達3.15億人，一年增加5,000萬名用戶；日均諮詢量近73萬人次；每月活躍用戶達6,690萬名，月付費用戶數達到300萬人。

根據內地統計機構易觀報告指出，2020年互聯網醫療市場規模將達2,000億元（人民幣，下同），按年增長達46.7%，其中平安好醫生佔據問診市場80%以上流量。而Trustdata在2020年第一季度中國互聯網行業发展報告中表示，平安好醫生在互聯網醫療行業內強勢領跑，獲得了全行業近70%的新增用戶。

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平安好醫生最大賣點，是以人工智能輔助的自家的醫療團隊作為服務核心，整合線下醫療健康服務網絡，再為用戶提供線上線下一體化的醫療健康服務。截至今年3月底，該公司已與超過50個省、市地方政府開展合作，提供實時在線問診服務，並開通義診電話專線；聯合超過30間龍頭企業和互聯網流量平台，提供24小時在線問診。

消費型醫療方面，為個人及企業客戶提供體檢、醫美、口腔及基因檢測等健康服務，亦為用戶提供檢查報告解讀、線下覆檢等增值服務。不過，上半年因應疫情關係，影響消費型醫療業務，因客戶不可出門使用服務，料影響屬短期性。

集團另一賣點，是可透過母公司平保旗下的人壽、財險及銀行的客戶增加交叉銷售機會，因此未來集團的付費用戶及付費水平，以及問診流量，有大大提升潛力。

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最近，國務院辦公廳發布，在保證醫療安全和質量前提下，進一步放寬互聯網診療範圍，將符合條件的互聯網醫療服務納入醫保報銷範圍，制定公布全國統一的互聯網醫療審批標準，加快創新型醫療器械審評審批並推進臨床應用，反映國策對網上醫療板塊的支持。

匯豐報告指出，雖然新型肺炎疫情料會影響今年初的增長，但對平安好醫生旗下「就醫360」的銷售有信心，估計今年全年可錄30%的按年增長，該行上調平安好醫生股份目標價，由117.5元升至145.5元，維持「買入」評級。



花旗報告認為，由於政策的支持，在線醫療咨詢將變得更加重要和普遍，這有利於具有特別競爭力的平安好醫生，維持「買入」評級，並上調目標價至150元。

走勢上，股份在高位整固了一段時間，現時在50天綫見支持，每次跌至50天綫均見反彈，可考慮112元買入，目標價先望150元，跌穿100元止蝕。