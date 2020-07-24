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民調顯示：多數美國人較往時更願意戴口罩

環球政經 21:00 2020/07/24

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英國數據分析機構YouGov聯同倫敦帝國理工學院進行民間調查，發現美國人近月較以往更願意在公共場所戴上口罩。

調查於7月中訪問美國成年人關於戴口罩意向，其中有78%的美國成年人表示會在公共場所佩戴口罩，高於4月初的30%和3月初的不到10%。這反映美國民眾在這幾個月來更願意戴上口罩。

相關閱讀：【失業救濟】美國就業情況嚴峻　4月來申領失業救濟人數首次上升

美國疫情一發不可收拾，累計超過410萬人確診新冠肺炎。總統特朗普多次在戴口罩的議題上搖擺不定，到本周一（20/7）一個新聞發佈會上，才表示任何可能對疫情有所幫助的東西都是好事，所以會隨身攜帶口罩，並呼籲民眾跟隨。隨後更在社交網站上載戴口罩照片，形容「當你無法保持社交時，戴上口罩是愛國，沒有人比我更愛國。」

雖然美國各州政府對戴口罩仍然有不同看法，但絕大多數美國人還是在公共場合選擇佩戴口罩，認為是抑制新冠病毒傳播的最簡單方法之一。

 

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撰文 : 國際組

美國 新冠肺炎 口罩 特朗普 疫情

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