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【趣話財經】股價升唔少捐錢亦多？　中國慈善榜內房富豪成主力

股樓投資 12:02 2020/07/25

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今年福布斯公布中國慈善榜，前四位均為地產商，分別為恒大地產 （03333） 的許家印、碧桂園 （2007） 的楊國強家族、融創中國 （01918） 的孫宏斌及珠江投資的朱孟依。許家印現金捐贈30.1億元，第五次在慈善榜排第一，而楊國強家族亦捐近15.2億元，孫宏斌捐13.9億元。受今年疫情影響，上榜的首100位企業總現金捐款為179.1億（人民幣，下同），按年跌6.6%，其中房地產企業佔比達到四成，其次則為綜合企業及互聯網產業。

今年科網股普遍向上，騰訊 （00700） 的馬化騰及阿里巴巴 （09988） 的馬雲身家均上漲，不過在慈善榜的排名就被孫宏斌及朱孟依超過。當然，福布斯計算方式以現金捐款為主，未能反映每位善長真正的貢獻，但多多益善，少少無拘，筆者不單希望更多善長人翁捐款，而且捐款能用得其所更加重要。

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撰文 : 謝克迪, CFA

富豪 馬雲 許家印 馬化騰 疫情

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