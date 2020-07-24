【螞蟻集團上市】馬雲：螞蟻和支付寶最該感謝微信！

「螞蟻和支付寶最該感謝微信！」馬雲說。

阿里巴巴創辦人馬雲經常都不經意地拋下金句，今日我們就趁住螞蟻集團啟動上市，重溫一下他去年講過的這一句吧！

馬雲表示，美國很少有亞馬遜、Facebook和Google打成一遍的情況，只有在中國才你死我活，但正因為競爭激烈，才讓阿里練成一身武功。「在中國正是雙方展開各種各樣的競爭，使得阿里和騰訊都同時越來越強盛。假若沒有微信這樣的逼迫，螞蟻的人就會睡懶覺。由於有微信這樣的公司，馬雲就可以退休。他們天天在訓練阿里的人，突然有一個八段、九段天天給你下棋，你就不會睡懶覺。」

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像微信這樣的公司，馬雲覺得對螞蟻是一個巨大的福報。「螞蟻發展至今所具備的能力，無論是風險控制能力、安全能力、信用能力，以及技術的能力，都達到了世界最高水準。」 他認為雙方比的是未來的戰略、人才體系、對組織的思考和對未來世界的判斷。

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