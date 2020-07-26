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【筍盤推介】 屋苑設天橋直達港鐵站 2房樓價唔使700萬

股樓投資 09:00 2020/07/26

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中美關係再陷入水深火熱，本港疫情持續緊張，樓市備受不利因素夾擊，近日二手市場的放盤，業主議價空間明顯增加，對準買家來說是個入市良機。以下介紹的單位，位於沙田中心G座新寧大廈，屋苑最大的賣點是設有行人天橋連接港鐵沙田站及市中心，住客不用「好天曬落雨淋」。放盤單位間隔為兩房，業主原叫價708萬元，現減價7%至660萬元，叫價也較屋苑平均呎價平3%，同時也較銀行估價低80萬元，適合換樓人士。

放盤詳細資料如下：

物業地址： 沙田中心G座新寧大廈高層D室(物業編號: M300247205)
實用面積： 378平方呎
間隔: 2房
叫價: 660萬元
賣點:
  • 實用率過8成 四正2房  
  • 位處沙田心臟地段
  • 屋苑基座自設商場
  • 屋苑設無縫連接港鐵沙田站及市中心行人天橋網絡
  • 單位較銀行估價平-80萬元
  • 單位叫價較同屋苑呎價平-3.29%

【樓市現象】疫情未見曙光業主心更慌 名人聚居地碧瑤灣反錄6,300萬破頂成交


有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：
https://bit.ly/2ZPBurr

以下為單位相片：

沙田中心鄰近市中心，靜中帶旺

單位客飯廳分明

【樓市現象】疫情下減價盤湧現 買家又按捺不住睇樓 德福花園準買家最勇猛

單位客廳尚算光猛

房間間隔四正

【新盤動向】將軍澳MALIBU快收樓兼賣車位 車位220萬起買唔買得過﹖

單位外望園景，可遠望少量河景

廚房空間較細

浴室設有浴缸，如改裝成企缸可更慳位

【樓市現象】港島屋苑較保值? 疫市下見真章 昔日新界西「蟹貨盤」樓價已超越港島藍籌


．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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撰文 : 陳詠妍

中美關係 估價 放盤 二手市場 沙田中心

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