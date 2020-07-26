【筍盤推介】 屋苑設天橋直達港鐵站 2房樓價唔使700萬

中美關係再陷入水深火熱，本港疫情持續緊張，樓市備受不利因素夾擊，近日二手市場的放盤，業主議價空間明顯增加，對準買家來說是個入市良機。以下介紹的單位，位於沙田中心G座新寧大廈，屋苑最大的賣點是設有行人天橋連接港鐵沙田站及市中心，住客不用「好天曬落雨淋」。放盤單位間隔為兩房，業主原叫價708萬元，現減價7%至660萬元，叫價也較屋苑平均呎價平3%，同時也較銀行估價低80萬元，適合換樓人士。

放盤詳細資料如下：

物業地址： 沙田中心G座新寧大廈高層D室(物業編號: M300247205) 實用面積： 378平方呎 間隔: 2房 叫價: 660萬元 賣點: 實用率過8成 四正2房

位處沙田心臟地段

屋苑基座自設商場

屋苑設無縫連接港鐵沙田站及市中心行人天橋網絡

單位較銀行估價平-80萬元

單位叫價較同屋苑呎價平-3.29%

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有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/2ZPBurr

以下為單位相片：

▲ 沙田中心鄰近市中心，靜中帶旺

▲ 單位客飯廳分明

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▲ 單位客廳尚算光猛

▲ 房間間隔四正

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▲ 單位外望園景，可遠望少量河景

▲ 廚房空間較細

▲ 浴室設有浴缸，如改裝成企缸可更慳位

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