【定期存款】信銀全面減港元存息　1年期僅0.9厘

▲ 信銀國際連續兩天下調1年期港元定存，累削0.2厘至失守1厘關，滑落三甲。

本港疫情連續3天破百宗，中美關係又惡化，避險族急欲找港元定存作避風港要留神，因港銀減港元定期存息的趨勢停不了，甚至絕不手軟，連擅打高息牌的中資行，亦搶乘劈息快車。

信銀國際今晚（7月24日）公布減長短息，狠削1個月短存0.2厘、至0.4厘。猶幸1年期只削0.15厘，但已失守1厘大關，現時1年新息率乍現0.9厘，頓失落長息榜亞軍，更跌至只能險守五甲之列。

手機銀行新客 3個月仍享10厘

經7月開局的連番劈息潮，目前1年期「高息王」由第二間正式開業的虛擬銀行天星銀行（Airstar），以1.1厘高踞冠軍，第二位是集友的1.03厘，工銀亞洲則以險守1厘重奪三甲。至於今天減息的富邦，則以0.95厘，險勝信銀的0.9厘。

不過，信銀國際仍維持3個月10厘的冠絕全城息率。因政府的現金派發計劃於6月21日開始接受登記，各大小銀行爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定期存款可享10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，惟萬元客期內賺盡亦只是250元。

經濟萎縮銀行水浸 存息難升

專家指，市場靜觀月底兩大變數，分別為下周三（7月29日）本港公布次季經濟數據及上半年經濟初值，以及下周四（30日）聯儲局議息對經濟後向的啟示，料業界暫毋須逆市加息搶存。

東亞（00023）首席經濟師鄧世安預計，次季GDP按年萎縮9%，較首季GDP的8.9%跌幅為大，乃自1974年有紀錄以來史上最差。至於上半年的跌幅料為9%，全年則收縮6.2%。

鄧世安補充，在低基數效應下，原先預計第三季稍有改善，經濟萎縮4.9%，但仍須視乎疫情會否再惡化，唯恐累及經濟活動幾近停頓。

星展財資市場部董事總經理王良享剖析，各界關注一旦本港疫情失控，會否實施禁足令。參考新加坡早前採類似封城措施，一度癱瘓消費，重創當地經濟，遂料港銀暫毋須逆市搶存。

鄧世安又料，今年全年消費物價指數升1.5%，再以現時1年定存最高只是1.1厘，由虛銀天星提供，反映長息已跑輸通脹。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，若重磅股如螞蟻集團來港IPO，市傳最快9月上市集資約780億元，屆時才視乎情況須否掉頭加息。然而，以現市況本港仍水浸，流動性極充裕。

張敬勤補充，短期仍聚焦政府公布的次季經濟初值，暫料次季GDP按年萎縮7.4%，較市場中位數的8.7%跌幅稍為樂觀。但萬一實際結果負增長較首季為差（首季GDP收縮8.9%，乃1974年有紀錄以來史上最差），唯恐對下半年的消費及經濟再有衝擊，仍須視乎第3波疫情何時受控。

經歷下半年的減息潮，目前僅10行仍有兩厘或以上特惠息，主要針對政府派錢涉資逾700億元商機，「高息王」是信銀國際3個月享10厘。半年期以大眾財務的1.2厘，續問鼎相同存期之冠。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源