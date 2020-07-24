英國間接抗疫方法 推史上最大流感疫苗計劃

▲ 英推史上最大流感疫苗計劃 防冬天流感季醫院爆煲

新型冠狀病毒疫情持之際，英國政府計劃推出大型的流感疫苗接種計劃，讓英格蘭地區大量國民接種，專家預計，今年冬季新冠病毒疫情或迎來高峰，同時冬天向來是流感高峰季，若同時發生，醫院或難以應付。

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英國政府已訂購3000萬劑流感疫苗，疫苗計劃特別針對50歲以上人士、孕婦、長期病患者、幼稚園學生及小學生，上述人士將獲免費接種，其他國民亦可自費在藥房購買，

行動目的是要提前應對冬季流感高逢期，避免新冠病毒及流感雙重打擊，以至醫院爆煲。首相約翰遜（Boris Johnson）稱，希望所有人在冬天前接種，強調在冬季保護國民保健服務（NHS）十分重要。

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新冠病毒疫情蔓延，相互影響下，流感危險性亦增高，英國廣播公司（BBC）報道，有證據顯示，若同時感染流感及新冠病毒，死亡率會更高。

另一考慮是英國醫療系統負荷，因病情重的流感病人亦需住院，每逢流感高峰，醫院負擔必然加重，若與新冠病毒疫情同時來襲，醫院將難以應付。

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當然，如今英國加強防疫，多了人戴口罩及保持社交距離，國民普遍更注意個人衛生，患流感機會理應降低，但今年流感季是否強勁，難以預計，大規模打流感疫苗，是防患於未然。

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責任編輯：文青青

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