【中芯國際】中芯港股8日走資58億元　北水搬資回A股炒？

▲ 自中芯A股上市後，北水已連續8日勁沽中芯港股。

晶片股散水，中芯 （00981） 周五全日插7.4%，收報25.65元，成交51.4億元。事實上，自中芯A股（滬：688981）上市後，北水已連續8日勁沽中芯港股，累計走資58億元；另外，中芯港股也持續走低，從科創板上市日計起，累跌逾3成。是否意味北水班資回A股，無必要通過港股通買中芯港股？

從中芯A股上市後的股價、成交量及成交額表現看，似乎未必如此。中芯A股首日開95元人民幣（下同），較招股價27.46元高近2.5倍；但收市跌約13%，收報82.92元，成交約479.67億元，成交量達5.52億股。

上市即巔峰？

此後中芯A股的股價反覆向下，成交量及成交額亦大幅萎縮。中芯A股周五大跌8.67%，成交額僅96.97億元，成交量僅有1.3億股。與首日火爆形成鮮明對比，交易額和交易量均只有首日的2成。

中芯A股表現：

日期 收市價（元人民幣） 成交量（億股） 成交額（億元人民幣） 7月16日 82.92 5.52 479.67 7月17日 77.06 2.19 173.88 7月20日 79.17 2.28 170.05 7月21日 78.63 1.62 129.78 7月22日 79.57 1.34 106.82 7月23日 78.78 1.23 95.47 7月24日 71.95 1.3 96.97

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