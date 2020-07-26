【中芯國際】中芯港股8日走資58億元　北水搬資回A股炒？

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【滙豐+孟晚舟案】滙豐微信直接回應「陷害」華為之說 強調「對華為沒有任何惡意」
晶片股散水，中芯 （00981） 周五全日插7.4%，收報25.65元，成交51.4億元。事實上，自中芯A股（滬：688981）上市後，北水已連續8日勁沽中芯港股，累計走資58億元；另外，中芯港股也持續走低，從科創板上市日計起，累跌逾3成。是否意味北水班資回A股，無必要通過港股通買中芯港股？
從中芯A股上市後的股價、成交量及成交額表現看，似乎未必如此。中芯A股首日開95元人民幣（下同），較招股價27.46元高近2.5倍；但收市跌約13%，收報82.92元，成交約479.67億元，成交量達5.52億股。
上市即巔峰？
此後中芯A股的股價反覆向下，成交量及成交額亦大幅萎縮。中芯A股周五大跌8.67%，成交額僅96.97億元，成交量僅有1.3億股。與首日火爆形成鮮明對比，交易額和交易量均只有首日的2成。
中芯A股表現：
|日期
|收市價（元人民幣）
|成交量（億股）
|成交額（億元人民幣）
|7月16日
|82.92
|5.52
|479.67
|7月17日
|77.06
|2.19
|173.88
|7月20日
|79.17
|2.28
|170.05
|7月21日
|78.63
|1.62
|129.78
|7月22日
|79.57
|1.34
|106.82
|7月23日
|78.78
|1.23
|95.47
|7月24日
|71.95
|1.3
|96.97
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