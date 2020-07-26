【疫市營商】港產網店平台生意疫市急增　火鍋店轉戰網上

新冠肺炎疫情持續，香港迎來第三波疫情，本地感染個案愈來愈多，企業重推僱員在家工作，不少人減少外出留家防疫。足不出戶的生活，增加了網上購物的需求。網店平台SHOPLINE專門為不同品牌提供網店營運服務，助各店舖發展網上零售業務。SHOPLINE香港區總經理韋百濤表示，疫情之下，品牌開設網店的需求大增，按公司今年1月及2月的數據顯示，登記使用平台系統的品牌按月有逾五成增長。

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SHOPLINE是2013年在香港成立的初創，現時業務遍布香港、台灣及東南亞市場，幫助超過20萬商戶開設網上商店。韋百濤指，疫情令網購需求殷切，帶動各大、中、小企轉型開設網上業務。他透露，疫情期間不少商店在網上售賣防疫用品，其中有店舖1月份的生意額較去年整個第四季度的多。「普遍第四季是零售業的旺季，有多項促銷活動及節日，相反第一季卻是零售業較靜的時間，有店舖生意額如此急升，的確是有點驚喜。」

火鍋店轉戰網上

以往該平台有36%商戶經營服裝生意，其他主要為食品、美妝、小工具為主，疫情下有更多「新興行業」。韋百濤表示，港人最愛吃火鍋，但繼出現了「打邊爐」染疫群組後，火鍋店便令人卻步。有火鍋店轉戰網上，在其平台下開設網店，主打售賣火鍋食物包，客人可以下訂後門市自取或選擇配送上門服務。他認為，這情況正可以反映港人懂得變通，讓生意可以繼續營運的優勢。

利用SHOPLINE的用戶及訂單增加，代表整個平台的流量也同樣增加。韋百濤指，平台一開始已在Amazon Web Services（AWS）上建立，可以隨時增加及減少平台的流量，不會因為個別商店的流量突然增加，而影響該店的用戶體驗。他更指，雖然調高流量，會增加平台的營運成本，但平台未有考慮將成本轉嫁商戶，希望有助推動香港的電子商貿發展。

節錄自第665期《iMoney Focus》字裏行間。

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