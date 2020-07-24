【環球大跌市】指數急挫科技股當災 今日股市發生甚麼事？

▲ 環球股市大跌，科技股更是弱勢。

環球股市急瀉，港股今日更大挫超過500點，又再失守25000點大關，其中科技板塊更可謂重傷。究竟為何環球股市突然急瀉？本網綜合各項因素，冀助投資者進一步了解市況。

中美關係惡化

最新的利淡消息，乃中美關係進一步轉差。除了互相關閉領事館的消息，南海局勢亦再起波瀾，美軍一日內派出5架軍機飛赴有關海域上空，同日解放軍亦發布封海公告稱，將於7月25日至8月2日在南海的門戶、雷州半島以西海域，進行大規模實彈演習。

外交、軍事層面不斷角力，即使企業營運未見即時衝擊，避險情緒亦勢將提高，不利股市表現。

科技股升勢過急

環球跌市中，科技股最重傷，首當其衝為蘋果(AAPL)及騰訊(00700)。事實上，相關股份下跌並非全無道理，皆因科網狂潮近月接連狂湧，不少焦點科技股升勢頗急，基金縱看好前景不欲沽貨，短炒者獲利誘因卻更大，繼而增添科技股沽壓，然後再拖大市後腿。

中美「放水」力度減弱

環球股市本輪反彈，主要由各國央行大手提供流動性推動。不過，近來「放水」積極程度似乎有所放慢。聯儲局資產負債表擴至約7萬億美元後停滯不前，人行月初降低再貸款、再貼現利率後，未見新的重大舉動，LPR更連續三個月未有再下調，令股市支持力度減低。

科技行業出現壞消息

個別科技行業公司出現壞消息，美股方面，蘋果傳被美國消費者保護部門調查，同時亦有個別外媒傳iPhone 12發布延遲，令投資界憂生產或遇阻滯。中國方面，手機硬件設備受受當其衝受蘋果消息拖累，騰訊等其他社交平台相關股票，亦有旗下「海外版」軟件遭美國「封殺」憂慮。

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