【疫境健身】轉戰線上授課可行？趙勁皓：舉辦講座拓商機

▲ 本地私人健身中心King's Fitness創辦人趙勁皓（King）表示，年初開始因受疫情影響而生意慘淡，每月營業額一度由原來的6位數字減至一半。

多次限聚令宣布包括健身中心在內必須停業，健身業界陷入寒冬，本地私人健身中心King's Fitness創辦人趙勁皓（King）分享，雖然早前獲防疫抗疫基金補助，但無奈港府繼續拖延封關，即使推出再多限聚令、支援及補貼方案，也未能長遠有助行業復甦。

趙勁皓坦言，若限聚令持續，預計最壞情況是流動現金會於約3個月內耗盡。

該公司早前獲港府的公布第二輪「防疫抗疫基金」的「健身中心資助計劃」補助10萬元，加上「保就業計劃」為員工支付薪酬，同時已承諾在接受政府工資補貼期間不會裁員。

遇上唧牙膏式的限聚令須停業多時，我們只能處於被動狀態。在無生意的情況下，還要交租、出糧等，長遠令營運變得更困難。

傳統教學較合適 舉辦講座拓商機

此外，目前有不少健身中心轉戰綫上形式授課，但King's Fitness創辦人趙勁皓（King）指出，該團隊仍然認為傳統教學形式較合適，並且將與不同夥伴如商業機構合作，舉辦講座。

他分享稱，早前在經營困難時，幸獲慈善機構贊助、並邀請舉辦健康講座。所以認為此類合作方式為潛在的新商業模式，該團隊教練將會在社交平台多作經營及宣揚健身、健康飲食等資訊，讓更多人認識，開拓新機會。

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疫情苦與樂 獲同路人支持

該私人健身中心目前有兩間分店，分別有8位全職及3位兼職健身教練，雖然今年生意多次大受打擊，但趙勁皓坦言沒有裁員的想法。

他分享指，其中3位是股東兼教練，他們甚至主動減少薪金及花紅，冀與團隊共進退。

▲ （受訪者提供圖片）

而見早前有不少長者為購買防疫物資苦惱，他們早前有在中心外設物資站，冀在是次疫情中幫助有需要人士。他分享最深刻的一次是，有「同路人」取了一枝水後放下500元作支持。

雖然我們最後追出去還給他，沒有收下那款項，但整件事已令團隊十分感動。縱然行業前路面對重重困難，亦希望能在社區中盡力支援。

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記者：張寶燕