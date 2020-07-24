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【滙豐+孟晚舟案】人民日報再發文批評滙豐　「孟晚舟案證據公開！滙豐銀行構陷，美國一手炮製」

即市財經 19:32 2020/07/24

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人民日報今日刊登文章指，「孟晚舟案證據公開！滙豐銀行構陷，美國一手炮製」，今滙豐 （00005） 再陷入中美角力的旋渦之中，人民日報文章指「公開證據表明，所謂孟晚舟案，完全是美國炮製的政治案件。滙豐銀行參與構陷，惡意做局、拼湊材料、捏造罪證，扮演了極不光彩的角色。孟晚舟是清白的！」

滙豐股價收報36元，跌1.5%，成交11.9億元。

相關文章：滙豐銀行深圳龍崗支行關閉

人民日報的文章指，「滙豐假稱不清楚華為與香港星通的關係，這是公然撒謊。」

文章續指，香港星通是華為在伊朗地區的合作夥伴，二者關係脈絡清晰。華為曾持有香港星通的股份，孟晚舟也短暫擔任過該公司的董事。但是，2007年，華為就出售了所持有的香港星通股份，2009年4月，孟晚舟辭去該公司董事會職位。此後，雙方保持正常業務往來。

文章指出，滙豐始終知道華為的伊朗業務。為自圓其說，也為強化「罪證」效力，滙豐聲稱：只有「初級」員工清楚華為與香港星通的關係，但這些「初級」員工沒有將相關信息傳遞給「高級」管理者，導致後者只能依賴孟晚舟提供的PPT判斷風險。基層知道，高層不知道，匯豐這一說辭純屬無稽之談！因為華為是滙豐銀行全球流動性及現金管理部第17大客戶，雙方有着近20年業務合作。

文章的結論，是美國霸權，絞殺中國高科技企業，美國一手炮製了孟晚舟事件。美國揮舞大棒，在全世界瘋狂打壓華為，目的就是維護全球科技領域霸權地位。正如美國司法部長巴爾所言：中國已經搶灘，5G領域處於領先地位，中國領先會讓美國失去製裁的權力。

文章指，孟晚舟事件是一面鏡子，照出了美國霸權主義之下，美加如何共謀，披着「司法公正」的外衣，動用國家機器，對中國高科技企業展開一場政治追殺。

人民日報文章：孟晚舟案证据公开！汇丰银行构陷，美国一手炮制https：//mp.weixin.qq.com/s/cAYEjj2Zd5f2CZwTyXRqiw

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香港股票 人民日報 5G 孟晚舟 滙豐控股（00005）

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