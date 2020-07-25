【電動車】Tesla控告電動車初創公司Rivian　稱其竊取商業機密

▲ Tesla近日起訴電動車初創企業Rivian，稱其竊取了Tesla的商業機密，並挖走公司旗下員工。

近年電動車市場急速發展，吸引不少傳統車廠入場挑戰Tesla的龍頭地位。消息指，特斯拉（Tesla）近日就起訴電動車初創企業Rivian，稱其竊取了Tesla的商業機密，並挖走公司旗下員工。

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Tesla表示，公司旗下四名前員工跳槽到競爭對手的公司Rivian，並涉嫌竊取高度敏感的商業機密信息。而當中指控的4 名前僱員，包括Tami Pascale 、Kim Wong、Jessica Siron和Carrington Bradley。又指Rivian雖然清楚Tesla員工的保密協議，但仍鼓勵有關盜竊行為，以助初創電動車公司發展。

Rivian是在2009年由麻省理工學院畢業生RJ． Scaringe所創辦，多年來先後獲得亞馬遜（Amazon）、 T．Rowe Price、貝萊德（BlackRock）和福特（Ford）等注資。而早前亞馬遜更要求Rivian為其生產至少10萬輛運輸貨車。現時Rivian約有2,300名員工，而Tesla指當中有178人為前Tesla員工。

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對於有關指控，Rivian發言人回應指，有關Tesla的指控不但毫無根據，而且違背Rivian的文化、精神和公司政策。員工在加入Rivian前，公司已要求所有員工確認，沒有持有且不會將前僱主的知識產權引入到Rivian的系統。

這已經不是Tesla首次起訴前員工涉嫌竊取信息，或者指責其他公司試圖挖走員工。去年，Tesla就曾指控無人駕駛汽車初創公司Zoox和幾名前僱員涉嫌竊取公司信息。至今年4月，Zoox與Tesla達成和解，同意支付一筆金額作為賠償。

責任編輯：施雯雯