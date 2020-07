【品水師教飲水@iM網欄】食物有礦物質 點解要飲礦泉水?

吸收礦物質可以有不同途徑,究竟那個較有效呢? 這牽涉到「Bioavailability (生物利用度 )」的概念。「生物利用度」最先用來量度醫藥,以不同途徑注射或服用的吸收率和藥用效果。在營養學上,則用來量度在食物中的礦物質營養,當中為人體所吸收和使用的程度比例。

美國密西根州立大學發表過關於生物利用度的研究文章,指出植物類食物的本質對生物利用度的影響。首先植物的細胞壁十分堅硬,可阻礙攝取礦物質。而存在於植物表層的植酸鹽(Phytates)可與鋅、鈣、鐵等礦物質結合,從而阻止其在腸道中的吸收。 植物的一種化合物多酚(Polyphenols ),也可以干擾礦物質的吸收。另外,需要較長時間消化的食物(例如肉類),亦可以降低生物利用度。將食物切碎、煮熟有助減低上述因素的影響,提升生物利用度。

牛奶及礦泉水的生物利用度普遍被認為高,可能與本質是液體有關,而且礦物質已經溶解於液體之中,較易被人體吸收。牛津大學做過關於女性飲用礦泉水的生物利用度的研究。劍橋大學也做過相似的研究,並對比了礦泉水與芝士的生物利用度。美國國家生物技術資訊中心也做過礦泉水與麵包及補充劑的生物利用度對比的研究。這些研究都證實了飲礦泉水的生物利用度十分高 (highly bioavailable),而且是零卡路里的礦物質營養來源 (a calorie-free source that contributes to optimal minerals supply)。

都市人生活繁忙,一日三餐對食物營養有多注重,大家心裡明白。每日飲一升礦泉水,可有效為身體提供礦物質營養。

作者_品水師 李冠威 (Ivan)簡介: 香港首席品水師,Aqua House 創辦人,國際品水大賽評委,曾任銀行管理層,有感大眾對水普遍存在誤解,棄年薪百萬工作,全身投入推廣飲好水文化,灌輸正確知識,為大眾提供免費飲水諮詢服務。 Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

