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【網民熱話】8年打10份工 由「外賣仔」做到銀行Teller

環球政經 19:24 2020/07/24

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職業無分貴賤這句說話也許不是所有人也會認同，更有人認為職業與一個人的價值有莫大關係。如果職業時常轉，又代表該人性格如何？

相關文章：【網民熱話】公司停薪留職  不如拿BNO到英國一闖

有網民指自己有2012年中七畢業，當時找了一份外賣送遞員的工作，一直上班存錢，後來升讀IVE HD，HD期間做過酒店炒散,保險實習，HD畢業後做銀行TELLER,現金處理員,圖書館兼職, 物流文職, 後來又做回銀行TELLER，之後又轉職會計助理, 財務公司, 現職電訊。

相關文章：【網民熱話】Viu TV 新劇《地產仔》引發共鳴  網民：「現實中沒有家 只有磚頭。」

樓主多年任職不同行業，相當漂泊，  而且因為好賭，一蚊積蓄也沒有，向網友大吐苦水，認為自己前景相當迷茫。有網友建議他找一門專業學習，好好發展自己，認親自己路向，另外有人認為做什麼也不要緊，最重要的還是戒賭。

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撰文 : 歐高榮

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