【樓市現象】疫情下減價盤湧現 買家又按捺不住睇樓 德福花園準買家最勇猛

中美關係惡化，本港新冠肺炎確診個案相繼續破百，新增123宗確診個案，為連續3日有過百宗個案，同時也創單日新高，樓市備受不利因素衝擊，但眼見二手市場減價盤再現，仍有準買家按捺不住出來睇樓。據美聯物業分行統計，本週末(7月25日至26日) 15個指標屋苑預約睇樓量暫錄約360組，較上週末錄約372組，只微跌約3.2%，其中九龍區預約睇樓量更不跌反升。

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踏入7月中以來，本港疫情漸趨嚴峻，上一個週末（7月18至19日）的預約睇樓量曾明顯回落，據美聯物業的數據，上週末的預約睇樓量按周跌約13%，可見買家睇樓意欲也明顯大跌。但看本周的數字，仍錄得360組的預約睇樓個案，可見準買家睇樓意欲未有因疫情卻步。

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美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，疫情再現反彈加上限聚令的實施，但對二手樓市影響有限，購買力續釋放，預約睇樓量跌幅亦較預期輕微。然而，市場繼續聚焦各區新盤，其中屯門兩個全新大盤分別於週六開售及收票，九龍區茶果嶺新盤亦繼續銷售，料續吸納大批客源，搶佔二手購買力。布少明指，置業剛需未減，部分業主議價開始回軟，部分準買家憧憬業主大幅減價，欲趁機「疫」市執平貨，市場承接情況仍見樂觀。

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港島區4個指標屋苑預約睇樓量輕微回落約2.8%，錄得約104組水平。而新界區週末預約睇樓量按週跌約8.3%，錄約143組。但九龍區7個指標屋苑週末預約睇樓量暫錄約113組，較上週末微升約3.7%。美聯物業九龍灣德福及淘大花園分行助理區域經理黃遠基表示，疫情有增加跡象，不少業主暫停開放睇樓，惟置業需求未減，部分準買家憧憬業主大幅減價，密切注視二手放盤情況，冀尋找入市「筍盤」機會，其中德福花園本週末預約睇樓量暫錄約17組，按週升6.3%。

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