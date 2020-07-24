一馬巨貪案　高盛傳與大馬政府39億美元和解

▲ 高盛據報與馬來西亞政府達成和解。

馬來西亞主權基金一馬發展（1MDB）貪污案新進展。外電引述消息稱，高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）及馬來西亞政府達成協議，後者將撤銷對高盛所有刑事指控，高盛將向馬來西亞支付的25億美元現金和解金，及歸還14億美元1MDB資產。

有關案件源於馬來西亞前總理總理納吉布（Najib Razak）在2009年上任後成立的一個官方戰略發展基金「一馬發展基金」。納吉布涉嫌非法挪用一馬發展的資金，並轉至自己名下，案件牽連甚廣，除了政要及商界人物外，投行高盛亦捲入其中。

馬方指控高盛集團子公司2012年至2013年間協助一馬發展公司安排發行3筆債券、募集總計65億美元資金，從而方便腐敗官員侵佔數以十億計美元的「債券收益」，用於個人奢侈享受。被告包括高盛、高盛2名前僱員斯納（Tim Leissner）和Roger Ng、以及一馬2名前僱員Jasmine Loo和Jho Low。有關被告涉嫌從一馬基金子公司的3隻債券中，不誠實挪用27億美元，而這些債券是由高盛安排和承銷。惟高盛一直否認有不法行為。

報道指，此次和解協議是一個重要里程碑。據此前消息，馬哈蒂爾政府要求高盛提供高達75億美元的和解金。

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