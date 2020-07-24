【美國疫情】特朗普取消共和黨代表大會 稱為安全考慮

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新型冠狀肺炎全球疫情（07月24日 時間20:00）
美國的新冠肺炎疫情嚴峻，超過400萬人確診，德州和佛羅里達州仍為疫情熱點。美國共和黨原定下月於佛州舉行全國代表大會。但美國總統特朗普宣佈出於安全考慮，決定取消黨代表大會。
佛羅里達州周四（23日）再增173名新冠肺炎患者死亡，為疫情爆發以來該州單日死亡數字的新高。佛州的確診人數近39萬，超過5,500名患者死亡。
特朗普（Donald Trump）周四於白宮表示，由於佛羅里達州疫情持續爆發，他認為目前並非召開大型會議的合適時機，因此將取消原定於佛州傑克遜維爾（Jackonville）舉行的共和黨代表大會。
特朗普又表示：
我必須保護美國人民。那就是我一直都在堅持的事。
（I have to protect the American people. That’s what I’ve always done. ）
當媒體問及有何因素促使特朗普取消佛州黨代表大會，特朗普更表示只是出於安全考慮（Just safety）。
美國共和黨約330名代表，會改於北卡羅來納州的夏洛特（Charlotte）舉行會議，正式提名特朗普為共和黨總統候選人。至於特朗普正考慮改以其他方式，例如透過電話形式發表接受黨提名的演說。
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責任編輯：何穎兒