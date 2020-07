【美國疫情】特朗普取消共和黨代表大會 稱為安全考慮

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,超過400萬人確診,德州和佛羅里達州仍為疫情熱點。美國共和黨原定下月於佛州舉行全國代表大會。但美國總統特朗普宣佈出於安全考慮,決定取消黨代表大會。

佛羅里達州周四(23日)再增173名新冠肺炎患者死亡,為疫情爆發以來該州單日死亡數字的新高。佛州的確診人數近39萬,超過5,500名患者死亡。

特朗普(Donald Trump)周四於白宮表示,由於佛羅里達州疫情持續爆發,他認為目前並非召開大型會議的合適時機,因此將取消原定於佛州傑克遜維爾(Jackonville)舉行的共和黨代表大會。

特朗普又表示:

我必須保護美國人民。那就是我一直都在堅持的事。

(I have to protect the American people. That’s what I’ve always done. )

當媒體問及有何因素促使特朗普取消佛州黨代表大會,特朗普更表示只是出於安全考慮(Just safety)。

美國共和黨約330名代表,會改於北卡羅來納州的夏洛特(Charlotte)舉行會議,正式提名特朗普為共和黨總統候選人。至於特朗普正考慮改以其他方式,例如透過電話形式發表接受黨提名的演說。

