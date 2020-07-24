【財務自由教室】甚麼是財務自由？　一圖睇清財務自由基本概念

「財務自由」這個概念瘋摩全球多年，不少打工仔夢寐以求。財務自由的概念很簡單，就是無需再為生活開支而努力工作，前提是擁有充足的資產(如收租物業、股票)，產生大於你生活開支的被動收入(如租金收入、股息收入)。

被動收入(如租金收入、股息收入) > 日常生活開支 = 財務自由

宣揚財務自由概念最出名的，相信是日本裔美國人羅伯特‧清崎(Robert Kiyosaki

)，他在1997年推出《富爸爸‧窮爸爸》一書，以自己的公務員爸爸（窮爸爸），與朋友的生意人爸爸（富爸爸）做比較，帶出財務自由的理念。

財務自由是指依靠被動的投資收入，毋須工作（即主動收入）已足夠應付日常生活開支，不為錢打工。《富爸爸‧窮爸爸》一書提出「現金流理論」，將工作收入及投資收益視為現金流入；生活開支、樓按供款等則為現金流出，當現金流入大於現金流出，便可達致財務自由。

清崎認為富人懂得製造現金流，更利用現金流「錢滾錢」，做到富者愈富，在《富爸爸‧窮爸爸》書中，富爸爸便透過房地產、建築、零售等生意，帶來源源不絕的被動收入。反之，中產及低下階層卻不斷花錢，現金流出愈來愈多，貧者愈貧，自然永遠達不到財務自由。

要留意，不斷從口袋裏帶走現金流的東西，清崎稱為「負債」（有別於會計概念）。他反對過早擁有自住的房屋，因自住單位不能產生租金收入，而且供樓更是帶走現金流的行為，他主張年輕人與其供樓，不如將款項用於買入資產，早日產生更多現金流。相反，能夠帶來現金流的東西，清崎定義為「資產」，如經營生意及投資房地產收租，可持續產生業務收入及租金收入。

資產是，能把錢放進你口袋裡的東西。負債是，把錢從你口袋裡取走的東西。

要達致財務自由，最重要是找到能製造現金流（被動收入）的「資產」，例如一盤可持續的生意、長期派息的股票、提供穩定租金收入的住宅、商舖皆可。透過這些資產，持續為你製造現金流，當你愈買愈多資產，成功製造更的被動收入，終有一日可達成財務自由。

▲ 羅伯特‧清崎在2015年曾接受《iMoney》專訪，分享其財務自由理念。（王嘉昌 攝）

正所謂「條條大路通羅馬」，筆者訪問過不少已達成財務自由的人士，例如資深物業投資者財叔、YC兄，也是利用收租物業，愈買愈多，一步步達成財務自由（iMoney於2014年首次訪問兩人的文章）；也有利用股票股息獲取豐厚被動收入，如止凡兄。

筆者會在「財務自由教室」分享更多財務自由人的故事，以及財務自由人的心態，齊齊為財務自由目標，努力加油吧！

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