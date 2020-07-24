【中美角力】遭美國指控被中國收買　譚德塞：不實、不能接受和毫無根據

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）本周在倫敦一個閉門活動上向英國議員透露，有情報指世衛總幹事譚德塞被中國「收買」，並指世衛的決策導致很多英國人民因疫情喪命。譚德塞回應指，有關言論是不實和不可接受，而且毫無根據。

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譚德塞在日內瓦的視像簡報會上，反駁蓬佩奧的言論：「這些言論不實及不可接受，沒有事實基礎。我們唯一關心的事是拯救生命，國際社會也應如此，世衞不會因這些言論而分心。」

美國自疫情爆發以來，多次批評世衛未有為疫情盡責，未有及時警告全球，以及指中國已控制世衛，更在7月8日啟動退出世衛程序，預料明年7月6日將正式離開世衛。

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