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【零售寒冬】佐丹奴料上半年轉蝕最多1.8億元 減值撥備達7000萬元

即市財經 18:41 2020/07/24

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佐丹奴預期上半年盈轉虧，虧損淨額達1.7億元至1.8億元。

佐丹奴 （00709） 更新盈警公告，預期上半年錄得的股東應佔虧損淨額1.7億元至1.8億元，去年同期則錄得溢利1.61億元。虧損主因包括使用權資產及物業、機器及設 備的特別減值撥備約7000萬元，以及反映全球對新型冠狀病毒及輔助隔離檢疫、封關、社交距離以及保護措施所帶來嚴重不利的影響。

佐丹奴續指，於零售商鋪資產的使用權資產以及物業、機器和設備資產的減值撥備是由於集團的實體零售門市，尤其是香港，遭受的損失而產生的。有關減值撥備屬非現金項目，對集團的現金流、營運或流動資金狀況沒有影響。公司稱，流動資金狀況保持良好，截至6月底止，現金及銀行結餘（扣除銀行貸款）約為9.9億元。

另外，佐丹奴早前公布斥資2230萬元增持印尼附屬公司PTGiordano Indonesia約15%股權，股權將由50.08%增至65.08%。

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香港股票 盈警 經濟 零售 佐丹奴（00709） 減值撥備

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