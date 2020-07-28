【輪•流轉@iM網欄】影響輪價因素之一 引伸波幅知多啲

相信不少買過窩輪的投資者，都會聽過「跌VOL」「升VOL」的術語，當中的「VOL」就是指引伸波幅，上兩星期的《輪商熱線FAQ (一)》提及過，相關資產價格的升跌幅是影響窩輪價格的最主要因素，而引伸波幅則是其餘五個影響輪價的因素之一。

一隻窩輪到期前成為價內的機會，到期前的剩餘交易時間極具決定性。距離到期日愈遠，窩輪有愈多時間變價內，故變價內的機會就愈高，反之亦然。此外，相關資產的價格波幅亦非常重要，簡單而言，相關資產價格愈波動，口語化講，就是正股或者指數愈CHOK，窩輪變成價內的機會便愈高；相反，如果正股價格窄幅上落，價外窩輪要變價內的機會則較低。

然而，於衍生工具的世界，波幅其實分為兩種：歷史波幅(Historical volatility)與引伸波幅(Implied volatility)。顧名思義，前者是計算在過去時段內，相關資產價格的變化幅度；而後者則是市場對相關資產未來價格波幅的預期。如果市場預期相關資產的價格將會轉趨波動，窩輪變價內的機會增加，引伸波幅隨之上升；相反，如果市場預期相關資產的價格波幅將收窄，窩輪由價外變價內的機會降低，引伸波幅則向下。

場外期權引伸波幅為其中一個參考因素

為何市場會預期相關資產的價格波動性將出現變化？其中一個參考因素就是歷史波幅。如果相關資產的價格活躍起來，投資者傾向相信價格會持續波動多一段時間，從而帶動窩輪的引伸波幅上升。一些公司層面的消息例如收購合併計劃、新投資項目、業務轉變等，又或者整體大市氣氛改變，都會影響市場對資產價格波動性的預期。

另一參考因素就是場外期權的引伸波幅水平。發行商於沽出窩輪後，很多時候會以場外期權進行對沖，管理營運風險，故此場外期權引伸波幅水平可以被視為發行商的營運成本，如果場外期權的引伸波幅有變化，發行商亦會跟隨調節旗下窩輪的引伸波幅。再者，場外期權的價格亦受市場供求影響，引伸波幅因此有所升跌。

引伸波幅的穩定性為重要指標

引伸波幅常被視為衡量輪價是平還是貴的指標，普遍做法是在相似條款（例如相近行使價和年期）的窩輪之中，挑選引伸波幅較低的證。各發行商網站都有窩輪的比較工具，方便投資者進行篩選，大家可以到瑞通網站vontobelwarrants.com，輕易查閱相關資訊。

然而，要做個精明投資者，更值得留意的是，單純橫向比較引伸波幅高低並不夠全面，引伸波幅的穩定性亦同樣重要。試想想，假設場外期權引伸波幅無大變動之下，一隻引伸波幅本身偏低的窩輪，若其引伸波幅愈來愈低、低處未算低，令輪價「跟唔足」相關資產價格的升跌幅，對投資者極為不利；另一個情況是，一隻窩輪的引伸波幅本身較高一點點，但其後維持於相若的水平，投資者就算「貴買貴賣」，輪價仍然會較跟足相關資產的價格變動幅度。因此，發行商管理引伸波幅的做法和習慣是非常重要，投資者切忌只追求低引伸波幅的窩輪。

以上傾向以理論層面去解釋「引伸波幅」的概念，下星期，我會再講解投資者落場實戰時，可以如何觀察及跟實一隻窩輪的引伸波幅穩定性。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議 。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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