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【中小企教室】免費遠端桌面App　邊款最好用？

科技 10:00 2020/07/25

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本文將推薦3大最受歡迎App，包括Chrome、TeamViewer和AnyDesk，助企業隨時線上協同作業。

第三波疫情殺到，不少企業重推在家工作政策，打工仔想遙控辦公室電腦，到底哪款免費遠端桌面App最好用？本文將推薦3大最受歡迎App，包括Chrome、TeamViewer和AnyDesk，助企業隨時線上協同作業。

1.Chrome 遠端桌面

 Chrome 遠端桌面（Chrome Remote Desktop）由Google開發，只要有Chrome瀏覽器，並安裝外掛，就能在任何地方，控制同一Google帳戶下的辦公室電腦。整體流暢度比Teamviewer或AnyDesk高，但Chrome遠端桌面未必適合商業應用，因無法連接多個裝置，傳送檔案表現亦較差。

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2.TeamViewer 

TeamViewer除提供遠端控制，亦功能多多，包括有遠程訪問、遠程管理、家庭辦公及在線會議等。缺點是個人用戶很易被偵測為商業用途，並要求購買商業版，難再免費使用；而且不時有斷線情況，影響工作的穩定性。

3.AnyDesk 

AnyDesk賣點是不需要註冊帳號就能使用，用家只要打開AnyDesk的主畫面，將AnyDesk位址告訴遠端電腦，對方輸入電腦代號後，用家再回應允許即可。雖然部分功能要升級才能用，但對基本個人用家而言，免費版已很夠用，而且傳送檔案的速度亦優於Teamviewer和Chrome 遠端桌面。

責任編輯：姚慧儀

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