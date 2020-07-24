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【聯滙制度】大額看淡港元期權易手 模仿Kyle Bass定純粹對沖？

即市財經 18:38 2020/07/24

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Kyle Bass曾多次發表看淡港元的言論，但被金管局多次反駁

對沖基金Hayman Capital掌舵人Kyle Bass此前押注香港聯滙制度將會崩潰，但港滙近月一直維持強勢，與Kyle Bass的預測大相逕庭。不過，彭博報道指，Kyle Bass看淡港元的做法仍引來其他投資者模仿。

報道指，在美國突然要求中國休斯敦領事館關閉後，在衍生產品市場有相當於35.7億港元的期權於周四易手，規模為五月來最大，當中有超過一半押注港元將下滑至聯滙制度的弱方兌換保證水平，即7.85水平。

報道又指，複製Kyle Bass看淡港元的操作成本不高，因港滙的波動指標為接近2018年以來的最低位，減低了對沖成本，令交易員可以買入廉價的對沖保護，以應對港元可能大幅波動；而如聯滙制度最終真的崩潰，這些倉位將令買入看淡期權的交易員大賺一筆。

Kyle Bass此前多次唱淡聯滙制度，最近一次為據報以200倍期權合約押注聯滙制度崩潰。金管局曾多次回應指Kyle Bass對聯滙運作及外滙基金存在誤解，而且分析存有多處謬誤。

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