【科技一周回顧】美國Fb關閉傳播反口罩訊息群組　Google不滿蘋果限制披露iOS漏洞

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，不妨回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，不妨回顧一下本周的重點科技新聞！

1. 【假新聞】美國fb群組傳播反口罩訊息 官方審查關閉群組

新冠肺炎疫情期間，社交媒體網站Facebook（FB）出現不少反戴口罩的群組，在平台散播關於口罩的錯誤信息，及後FB已進行刪除。據悉，「Unmasking America！」群組共有9,600多位成員，傳播反對戴口罩的內容，並呼籲民眾不要聽從醫護人員的指示。Facebook發言人表示，平台已制定明確的政策，防止團體散佈錯誤疫情資訊，官方在進行審查時，已關閉有關的群組。

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2. Google不滿蘋果限制披露iOS漏洞 拒參與iPhone安全研究計劃



蘋果（Apple）近日推出 Security Research Device（SRD）計劃，讓安全研究人員更易發現 iOS 設備安全漏洞和弱點。不過，由於蘋果嚴苛的漏洞披露規則，迫使Google在內的多個團隊，相繼表明不參與計劃。外界擔心蘋果會濫用條款，以掩飾重要的錯誤和研究。有研究人員強調，披露截止日期是業界做法，但若從傳統方法中研究出iPhone的安全問題，會繼續通報蘋果。



3. 郭明錤：2020年新款iPad Air規格升級 售價較上一代低

早前消息指，蘋果（Apple）會於今年下半年推出新一代iPad Air。最近，天風國際證券分析師郭明錤就表示，新款iPad Air將設有10.8寸屏幕，並採用最新的A13晶片。市場預計蘋果會採用iPhone SE手機銷售策略，將會提升iPad Air的產品效能，同時更降低售價，以吸納更多用戶購買。

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4. 【5G手機】三星宣布推出全新折疊手機Galaxy Z Flip 5G



隨著5G浪潮席捲全球，廠商不得不推出新品，搶佔5G手機商機。三星宣布，推出香港首部5G可摺疊智能手機Galaxy Z Flip 5G。

Galaxy Z Flip 5G是Samsung Galaxy系列中，首款搭載高通S865 Plus 5G流動平台，以實現更快、更有效率的裝置處理。手機提供兩款新配色，包括霧光銅和霧光灰，將於 8 月7 日正式發售。三星香港專門店及各大網絡供應商由下周二起（28 日）起接受優先預訂，建議零售價為 12,998 元。

責任編輯：施雯雯