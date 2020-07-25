【BB總裁論遊戲@iM網欄】影響遊戲體驗的關鍵-遊戲運營

上一次的專欄中，我們主要介紹了「遊戲世界」裏面各種角色身份，今次我們就來講解一下，遊戲運營在遊戲的不同階段中，要發揮甚麼樣的作用吧！在合適的時間點，利用遊戲運營規避各種遊戲事故，推動遊戲世界的進步。

說起遊戲世界裏的運營，「玩家」是無法離開的關鍵詞，遊戲運營要吸引源源不絕的新玩家進入遊戲世界，維護玩家和產品的關係，幫助玩家獲得良好的遊戲體驗，然後進一步引導玩家付費，為遊戲開發商提供資金，然後開發出更多好玩有趣的功能，令玩家成為這個遊戲世界裏的忠實粉絲。

一款好的遊戲產品，僅僅擁有好的內容是遠遠不夠的，經常會有項目只在乎遊戲策劃本身，卻不重視遊戲運營的作用，導致遊戲的價值無法傳達出去，最終導致玩家的體驗不佳，用戶留存數據難看。

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事實上，遊戲運營基於各種不同原因，有些時候會偏離了他們的原意，成為急功近利的人。舉例說，他們在遊戲的體驗中，將付費引導往前拉，在玩家剛剛上手遊戲後不久，就促使他們付款，在每次玩家埋單之後，他們就再進一步貪婪地迫使玩家付款，挖掘更多「坑」給玩家，導致遊戲本身的樂趣失去，變成一款只適合貨幣戰士的遊戲，讓絕大部份玩家離開。

相對於急功近利的運營，偶然也會在遊戲世界中遇上佛系運營，他們本着濟世為懷的心善待玩家，他們在意玩家的體驗及「荷包」，所以，經常出現很多佛系運營活動，大量派發鑽石、道具，無非就是心存善意「善待」玩家。但是，玩家卻是一種奇怪的「生物」，過度的善意對玩家也是一種毒藥，因為他們心態已經變成所有事情是理所當然，佛系運營招待不到位的情況下，也會產生滿天謾罵，或是因為過於「經營不善」導致遊戲倒閉了......

偶爾玩家也會遇上一些好遊戲，玩法、美術風格都相當討好，唯一的問題就是出現一些充滿違和感的遊戲設計或功能，玩家對這種遊戲設計或功能無力反抗，隨着玩家唾棄而引致的離開或流失，反過來，這些功能或設計像喪屍一樣不斷誕生和增長。一切源於「天才」運營，他們心懷信念堅信他們對遊戲進行大幅改動，妄想自己比遊戲設計人員更優秀，讓遊戲變得更優秀，更切合玩家的需求，往往一些好遊戲被毀在他們手上。

遊戲運營對遊戲影響深遠，就像一套好的電影，除了需要有好的劇本、好的演員以及一個好的拍攝團隊外，更需要一位好的導演，遊戲運營就好比導演一樣，讓遊戲持續發光發亮，提供最好的體驗予所有玩家。遊戲運營作為與玩家打交道最多的角色，在這個階段就扮演了非常重要的橋梁作用。遊戲運營要及時瞭解玩家的反饋，一般我們會通過社交平台去直接和玩家溝通，或者通過一些論壇或手機商店的評論來瞭解玩家的意見。除此之外，在面對遊戲事故的時候，我們也需要重視玩家體驗，也可以通過推出新的遊戲世界設定，推動遊戲世界的不斷進步。

作者_創夢天地聯合創辦人 高煉惇簡介： 逾20年遊戲開發及發行經驗，是目前唯一帶領遊戲公司上市2次的香港人。 憑藉其出色的營銷才能和海外資源，成功拿下國內外大作《地鐵跑酷》、《神廟逃亡》等代理權，推動創夢天地成為中國最大的獨立的手游發行平台。

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