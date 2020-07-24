中美緊張關係升級 港股跌557點 ATMX齊挫

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【零售寒冬】佐丹奴料上半年轉蝕最多1.8億元 減值撥備達7000萬元
中美關係再趨緊張，恒生指數午後一度跌逾600點，全日跌557點或2.21%，收市報 24705點，成交1666.6億元。新經濟股ATMX回吐，「股王」騰訊 （00700） 挫5.2%、阿里 （09988） 跌3%、美團 （03690） 跌4.2%、小米 （01810） 亦挫半成。本港今日新増123宗新冠肺炎確診個案，其中115宗為本地感染；另港府澄清，未有計劃於下周實施「禁足令」。
【今日財經焦點】
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【精選投資分析】
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