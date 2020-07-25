【疫市自救】健身教練情侶檔轉型　私人中心直播教學覓出路

▲ 情侶健身教練Mina（右）及王元龍面對今年疫情持續擴大，離開原來合夥開辦的健身中心，並添置健身器材，以Freelance形式在家或會所進行教學。

港府日前再度宣布包括健身中心在內「關門令」，令健身行業的經營局面難上加難，私人健身中心King's Fitness創辦人趙勁皓（King），以及情侶兼Freelance健身教練袁亦柔（Mina）、王元龍均表示，第一波的疫情來襲對他們影響最大，須於疫情下轉型、尋找新合作方式，另覓出路紓困。

面對突如其來的防疫限聚令，尤其在第一次停業時，他們的生意、收入更一度歸零，情況十分嚴峻。王元龍稱：

開始爆發時大家都好擔心，所以到解封Gym後都不敢來，後來疫情趨緩，才令情況有改善。

兩人添置器材 登門會所授課

Mina及王元龍二人，原本自去年與數名健身教練合租健身中心，不過自年初限聚令起就決定退出，並花約5,000元添置器材，轉為上門、在會所或家中進行授課。他們分享，數年前已留意到有不少以Freelance形式工作的健身教練有此做法，故毅然決定於疫市下轉型。

▲ 還有拍片上載到YouTube、Instagram及Facebook等社交平台，網上教不同的室內運動訓練。（受訪者提供圖片）

▲ Mina及王元龍透露，在第一波疫情爆發後，月入大減至原有的三分之一，而每年健身旺季（即4至7月）的原定月入目標是約10萬元起跳。（受訪者提供圖片）

而King's Fitness的健身教練，就繼續於綫上平台為原有的學員提供免費授課，以及在每星期一、三、五於社交平台上舉辦Live（直播）免費教學，希望令學員及其他瀏覽專頁的新用戶不忘在家運動。

▲ 私人健身中心King's Fitness創辦人趙勁皓（King）表示，該公司就由原本的每月營業額為6位數字，減少一半。而過往一般由每年的4至11月都是生意較好。（受訪者提供圖片）

由於疫情促使更多人關注健康、養生，他們均表示，在解封連月來的生意曾出現好轉的情況，生意陸續回復至原來的7至8成。

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憂拖延封關＋限聚令 行業難復甦

雖然經歷過早前的限制措施令健身業界吸收經驗，有助是次「關門令」作出應變部署，不過王強調，若港府繼續拖延封關，無法防止境外輸入病例，以及於社區傳播病毒。

即使推出再長時間的限聚令也是徒然，根本阻截不了病毒的源頭，情況只會不斷重複，甚至惡化。

對於限制措施下需全行停業，Mina就認為有關做法「一刀切」，不夠靈活。

因為有不少健身中心都是1對1、1對小組教學，若以場地面積限制人數的方式，保持足夠社交距離，同時做好防疫措施，或能減少對行業影響。

限制人數 存風險

不過King坦言，限制人數方式難以監管及存有風險，故理解目前疫情愈趨嚴重下，需要關閉健身中心的安排。

如果接受短暫痛楚能恢復業界狀況，也是責無旁貸。惟同政府應首先封關，否則推出再多限聚令、支援及補貼方案，也未能長遠有助行業復甦。

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記者：張寶燕