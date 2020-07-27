【全日禁堂食】福西抗疫貼士：不到餐廳堂食 不搭飛機

▲ 【美國疫情】福西抗疫貼士：不到餐廳堂食 不搭飛機

香港疫情嚴峻之際，有消息指，香港政府可能宣布餐廳午市禁堂食。美國華府傳染病專家福西早前分享自己的防疫貼士，明言在疫情期間不會去餐廳堂食或乘坐飛機。他指出，自己今年79歲，屬於高風險群組，乘坐飛機有感染風險；如果一定要去餐廳堂食，絕對要選擇住室外座位，而且座位之間要相隔一定距離，室內堂食危險得多。

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福西（Anthony Fauci）接受財經媒體Market Watch專訪提到，絕對不認同美國疫情已到尾聲。他坦言，沒有追看總統特朗普主持的疫情記者會，但對特朗普支持戴口罩、社交距離感到很高興，形容是明確的選擇。

白宮恢復疫情記者會，但福西等白宮抗疫小組成員卻不見蹤影，由特朗普（Donald Trump）獨挑大樑主持記者會。

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特朗普一如以往，發表驚人言論──堅持秋季復課。福西指，復課與否是一個複雜的問題，當局本應盡最大努力開放學校，惟須緊記的是，學童和教師的安全及健康是最重要的考慮因素。

福西續稱，如果9月疫情持續，加上季節性流感夾擊，情況難以預計，可能會迅速改變，學童有機會整整一年都無法回到校園。

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記者：韓羚