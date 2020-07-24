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新冠肺炎疫情打擊　阻礙近半數港企推行數碼轉型

環球政經 20:02 2020/07/24

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新冠肺炎持續，不少企業受影響，被疫情阻礙業務發展，Workday發布調查報告指出，近半港企因新冠肺炎疫情持續，延誤數碼轉型計劃。

報告指出，有49%港企因疫情延遲數碼發展，只有16%受訪機構加速了這方面的進展。受訪企業中，有89%，因缺乏數碼敏捷度而難以改動今年的財務計劃，67%受訪企業表示，無法進行架構調整。

其他文章：【中美角力】涉侵犯新疆人權　美國制裁11中國企業

不過，缺乏數碼技術也是其中一個影響因素。有79%機構表示，少於半數員工具備數碼技能和能力。11%受訪者表示，其機構旗下幾乎沒有任何具備數碼經驗或技能的員工。有40%受訪機構則表烈，並未將數碼化轉型視為業務優先事項。

Workday亞洲區總裁Rob Wells表示，希望此報告可以鼓勵更多商界領袖認真考慮應如何採納數碼化轉型及進行相關投資，「今年大多數企業不得不在財務和人力資源計劃方面作出重大變動，並且必須迅速通知各界，而我們的研究顯示，線下流程阻礙了這方面的程序。」

是次研究主要訪問亞太區機構人力資源、財務及IT部門內近900位商界領袖及高級行政人員，就亞太區內各類型領先機構在新冠肺炎疫情下的營運情況，進行分析各機構的數碼敏捷度。

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