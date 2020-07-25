【中美角力】中美緊張關係急升溫　避險三寶求自保

中美緊張關係升溫，中國外交部24日宣布，要求美方關閉駐成都總領事館，以報復美方要求72小時內關閉中國駐休斯敦領館。另一邊廂，南海緊張局勢不斷升高，美軍在南海動作頻頻，解放軍以封海演習回應。局勢升溫，拖累中港股市周五急挫。危機潛服下，投資者有甚麼避險法寶？

黃金

新冠肺炎疫情令環球經濟陷入衰退，各國實行量化鬆寬，推升金價。目前金價已逼近每安士1900美元。分析相信若金價突破1900美元，打破2011年歷史高位1921.17美元的紀錄僅時間問題。美元走弱、經景前景不明朗、局勢升溫均成為推升金價的原因。

雖然部分技術指標顯示黃金已出現超買，但由於中美兩國緊張局勢仍看不到有結束迹象，市場仍看好金價。高盛及花旗早前預計，黃金價格未來將突破每安士2,000美元大關。

日圓

日圓一直被視為避險貨幣，中美關係惡化，日圓周五曾升至1個月高位，在亞洲交易時段盤中高見106.17，每百日圓兌港元即升至7.28。屬避險貨幣之一的瑞士法郎周五也升至4個月高。

美元弱勢，歐元、澳元等近日走高。然而，有澳洲分析師認為，如果中美行動升級，澳幣和其他增長型的大宗商品則將下跌。

原油

環球經濟復甦之路未明，對原油需求大幅減少。然而，軍事行動可增加石油應用。有分析認為，對爭選連任的美國總統特朗普來說，發動戰爭解決這次石油危機的誘因不少。另外，美元若維持弱勢，亦會對商品價格有支持。不過，若然避險情緒升溫，風險胃納減退（Risk Off），美元重拾升勢，對油價則不是好事。

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