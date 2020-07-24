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【疫情第三波】好想去旅行？ 疫情肆虐全球大家唯有.........

理財智慧 20:23 2020/07/24

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香港人除了鐘意返工之外，更鐘意去旅行，無奈今年初爆發疫情後，香港和全球多地都實施了出入境限制，令好多本來計劃好去旅行的人夢碎，亦尷於現在疫情在全球大爆發，已有人作好最壞打算明年都不能去旅行了！

不過無得去旅行還無得去，幻想一下都好，原來好多人已經為疫情消失之後的旅行做定功課。根據Expedia搜尋數據顯示，今年6月份，日本成為最受歡迎的夢想旅遊目的地；東京、大阪及福岡被列入10大最多人搜尋的旅遊勝地，沖繩亦處於前12位之內。

相比世界其他國家及地方，疫情在亞洲區內較為受控，特別是東南亞等地，因此5月至6月份搜尋數據亦顯示泰國不少地區包括曼谷亦有上榜，以及台灣和澳門分別位於最多人搜尋的前6名，首爾亦居於前10名內。對於渴望前往更遠的地方旅行的旅客而言，馬爾代夫則是唯一躋身前20名的中距離旅遊地點，反映旅客仍對很多疫情嚴重的國家抱有憂慮。  

*排名根據 6 月內搜尋的酒店目的地計算，並計劃於 2020 年 10 月至 12 月入住 

 

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撰文 : 華美子

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