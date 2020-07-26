【男紳圍@iM網欄】買樓定買車？ 岳母：「有車無樓嫁唔過！」

樓價高企，不少人上車無望，甚至放棄上車，既然上車不成，有不少男士反而會選擇買車，不過，有女伴的一群卻會被人稱為不可靠的男人，但愛好與妥協之間，該如何選擇？

買樓與買車之間還如何選擇？對於單身男士來說，買車絕對無可厚非，事關單身寡佬，租樓又如何，買車不買樓反而可以享受自由自在的感覺，擁有喜歡的「玩具」，卻不用背上供樓的壓力。不過，長遠來說，新車落地就會貶值，相反磚頭卻會不斷升值，長線投資角度來說，買樓一定較為保值。

買樓與買車，最大分歧在於是否想要「定下來」。到女朋友家中見家長，買車不買樓會給人一種不穩重的感覺，這是因為買車不買樓有機會給人一種沒有計劃、貪圖享樂的感覺。如果年近四十，買樓定買車？這就相當取決於你是否想成家，當然，這與伴侶的期望也有相當密切的關係。

就像「高登」潮文一般，「公屋仔」女婿冷眼以待，居屋女婿有佳餚，私樓女婿雙眼發光，至於有車無樓女婿？當然不可靠！不過無論如何，有足夠資本的話，有樓有車當然是最佳女婿，但如果資金只能二選其一，又想當個可靠的男人，買樓一定萬無一失，當然你擁有的資金不能只是買一部二手房車的價錢，而是一輛跑車。



作者_Derek Young簡介： 輕度酒精中毒，曾任男仕潮流雜誌編輯。每周一會，分享有關手錶、酒、車、裝扮及現代男性的生活態度。

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