【失業救濟】美國就業情況嚴峻　4月來申領失業救濟人數首次上升

美國的就業危機尚未完結，上週有140萬人申請了首次失業救濟金，這是4個月來首次申請失業救濟金人數的首次增加。

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在3月的最後一周，每週的首次申領索償額達到頂峰，為690萬，並持續下降，直到上週趨勢逆轉。美國幾個州分因疫情，使人們在封鎖城市後難以重新進入勞動力市場，與美國的經濟復甦脫軌。

除了定期索取失業救濟金外，美國49個州近100萬人申請了政府因疫情而發起的失業援助。這是為不合資格申領失業救濟金的自僱人士提供的福利，該計劃將在今年年底完結。

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