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【定期存款】滙豐渣打帶頭減港元定存 1年最高息1.1厘

即市財經 20:05 2020/07/24

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受中美關係惡化及疫情嚴峻等所累，本港經濟活動幾近癱瘓，搶存戰也被逼煞停，全周共有14間大小銀行減港元定存息，包括龍頭滙豐及渣打兩間發鈔行。專家指下周雖是月結，但拆息由升已轉跌，加上業界料憂營商環境轉差，對借貸仍審慎，估計銀行同業鬥歇暑停戰。

本周一（7月20日）滙豐已帶頭全面減息，其他大行如渣打、工銀亞洲、東亞 （00023） 及星展亦減息。另有9間中小行也趕乘減息快車，包括︰富邦、招商永隆、信銀國際、創興 （01111） 、交銀香港及集友；兩間虛擬銀行眾安（ZA Bank）及天星銀行（Airstar Bank）亦全面減息。同樣，素來擅打高息牌的大眾財務亦跟減。

本周減息銀行達14間

7月快近尾聲，本周減息銀行的數目多達14間，為下半年來最多；惟短中長息的高息榜乏大變化。

先說長息，眾安因狠削0.45厘，至遠低於1厘（最新僅得0.7厘）而落榜。另一虛銀天星，周五（7月24日）雖減息0.2厘，新息率至1.1厘；但基於其他同業劈幅更大，令天星續居榜首（見表）。

半年期方面，大眾財務更一周兩連減；可是仍以1.2厘續問鼎相同存息之冠，天星力守1厘而打入三甲榜。

全周僅大新逆市加存息

全周僅大新 （02356） 逆市「獨加」，加幅最勁是3個月，累升0.8厘，新息率至1.2厘，但難以挑戰同期「高息王」的10厘，畢竟信銀國際搶攻政府派錢涉資約700億元商機，向手機銀行新客開戶提供此超高息，續問鼎全城最高息，惟以1萬元作上限。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，當7月底派息潮完結，料拆息續偏軟；且以港滙暫仍處於約7.752的較高水平，按理業界亦毋須加存息吸存，眼下本港仍水浸，流動性極充裕。

張敬勤補充，短期仍聚焦下周三（29日）政府公布次季經濟數據的初值，暫料第2季GDP按年萎縮7.4%；較市場的中位數預估、呈8.7%的跌幅稍為樂觀。

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註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

記者︰曾桂芬

欄名 : 定期存款

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