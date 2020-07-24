【疫襲全球】跟實聰明錢走　哪城市成富豪避風港？

新冠肺炎全球肆虐，影響投資氣氛，重挫各國樓市，以致超級豪宅交投大減。萊坊研究及比較全球12個超級豪宅市場，發現上半年該類物業成交量大減，由去年594宗，按年急瀉52.7%，至僅281宗。值得留意的是，悉尼表現冠絕其他城市，是成交唯一上升的城市。若只看成交，美國紐約表現最壞，交投量急挫七成，為跌幅最大城市。

香港方面，期內成交跌幅顯著，由去年155宗，按年急跌逾六成，但宗數仍是全球最多。事實上，香港超級豪宅一直不乏捧場客，舉例說，有亞洲樓王之稱的山頂Mount Nicholson上月再錄成交，屋苑第三期D座10樓分層大宅，實用面積4,596平方呎，上月以逾5.33億元售出，實用呎價11.6萬元，創年內新高。

報告指出，若分析需求，香港、新加坡和悉尼等地，依然是亞太區富豪的投資避風港，對他們來說，購買優質資產是累積財富的一個方法。雖然悉尼表現一支獨秀，惟只看今年三月至六月期間數字，僅錄得6宗交易，少於去年同期的12宗。

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