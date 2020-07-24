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本港疫情升溫對股市影響不大

即市財經 17:43 2020/07/24

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雖然7月以來本港疫情快速擴大，邊境開關無期，經濟低迷，但鑒於與內地業務相關上市企業已經佔據港股主流，因此本港經濟的低迷，對香港股市的影響相對有限，港股更多地反映內地經濟狀況。

從近期公佈的經濟數據看，中國經濟恢復的速度超出市場預期，而且6月的數據明顯好於之前，說明恢復的速度有加快跡象，中國經濟很可能走出V型反彈，在全球率先擺脫疫情的負面影響。

7月17日（週五）晚，銀保監會發佈了《關於優化保險公司權益類資產配置監管有關事項的通知》。發佈中表示，險資配置權益類資產最高可占到上季末總資產的45%，其中中國人壽、太保壽險、泰康人壽、新華人壽、人保財險、太平財險等行業大中型公司投資權益類資產的比例上限由原來的30%提高到35%。

簡而言之，該《通知》對股市的最大影響是：將有大量的保險增量資金流入股市，倘若按照最高45%的配置權益類資產測算，截止2020年3月末，險資權益類可配置資產將增加3.3萬億。

經濟向好，又有大量的增量資金入市，中港股市長期向好可期。

短線而言，由於中美之間博弈加劇，一些西方國家也跟隨美國對中國採取了一些制裁措施，中國面對的環境不確定性有所上升，但截至目前為止，美國及其盟友的制裁都沒有太大的實質影響，暫時也看不到他們能對中港經濟造成重大傷害，風險不算太大。

綜合而言，僅就中國經濟、金融情況看，利好因素較多，對中港股市上升有利；外圍雖然不確定性上升，但暫時風險不大，不過，中美博弈會否進一步升溫，乃至出現意想不到的黑天鵝，仍需小心觀察。

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

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