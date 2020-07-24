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【新冠病毒測試】嗅探狗成功嗅出患者 準繩度94%

環球社會熱點 17:46 2020/07/24

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【新冠病毒測試】嗅探犬成功嗅出患者 準繩度94%

新型冠狀病毒疫情持續，惟不少感染者沒有病徵或症狀十分輕微，成為隱形傳播者，防不勝防。惟德國有研究發現，嗅覺靈敏的嗅探狗只需接受一周訓練，便能辨別出感染者的體液樣本，準繩度不低。能找出新冠患者的狗隻，未來有機會大放異彩。

歐央行長：女性領導抗疫出色 點名讚默克爾蔡英文

【新冠疫苗】已有「現成疫苗」？卡介苗正作第三階段測試

德國漢諾威獸醫大學（University of Veterinary Medicine Hannover ）進行實驗，讓德軍8隻嗅探狗接受為期1周訓練，教牠們辨別感染新冠病毒患者及非感染者的唾液或其他粘液樣本。

研究人員其後安排受訓嗅探狗接受測試，辨別逾千樣本，發現平均準繩度達94%。相關結果已在醫學期刊《BMC Infectious Diseases journal》刊登。

【新冠肺炎】世衛指無證據貓狗會染新冠病毒　稱接觸寵物後洗手防菌

【美國示威】特朗普揚言重兵鎮壓 威脅派員7.5萬

狗嗅覺極之靈敏，受訓後能輕易嗅出爆炸物或藥物。漢諾威獸醫大學教授Maren von Köckritz-Blickwede解釋，染病者新陳代謝模式完全改變，故猜測狗隻能嗅出代謝改變帶來的特殊氣味。

研究團隊直言，狗在探測受感染者上，可擔當關鍵角色，在一些難以取得試劑的地區，或能用嗅探狗找出感染者。不過，利用狗隻嗅覺作檢測有何限制，如能否分辨普通流感及新冠病毒，仍要進一步研究。

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責任編輯：文青青

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