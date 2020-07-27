【屋邨網紅@iM網欄】想粉絲所想 急粉絲所需

本港新冠肺炎疫情持續失控，新增個案日日創新高，近期Facebook社交媒體幾乎都被疫情資訊洗版，市面上防疫消毒殺菌產品大行其道，雖然對比起年初疫情開始時，市民不需要搶購口罩等防疫產品，大街上到處有售，但真假實在難分，有黑心商人發「災難財」，在疫情下牟取暴利，出售一些不合規格的口罩，甚至在Facebook社交平台開設假專頁售賣口罩，「食人血饅頭」後捲錢失蹤，又或者收錢後遲遲無貨到客人手中。

鞋佬家族 分享苦樂

口罩已經成為我們每天長期佩戴的必需品，但筆者還時不時看到，有新聞踢爆黑心商人回收二手口罩，「翻新」再出售；又或者印有ASTM2、ASTM3、BFE、PFE、VFE等標準字眼的外科口罩，實情根本就是不合規格，簡直是攞人命來「較飛」，筆者看完實在覺得很痛心。

其實鞋佬在疫情初期，「鞋佬生活百貨」都有為粉絲周圍撲口罩、消毒酒精等防疫產品，每次售後都會收到很多粉絲Inbox稱讚以及致謝︰「鞋佬係良心商家」、「終於唔使擔心買到假貨」、「屋企這個月口罩量夠數了......」。筆者看到這些留言都覺得開心，開心的不是因為做到生意，而是鞋佬真的「想粉絲所想、急粉絲所需」，看見粉絲們收到貨，看到他們留言給我的心聲，一切都值得。

在剛剛過去周三（22日）晚上的直播中，我們有出售一款香港本地製作的Level 3外科口罩。事實上，原本這場直播並沒有安排外科口罩上架銷售，但因為鞋佬收到很多粉絲Inbox 要求，而剛巧衍生集團又有一批香港本地製造、Level 3高規格的外科口罩。於是我們目標一致，急市民所需，想粉絲們購買到合規格的口罩，保護自己及身邊人，一個電話短短數分鐘已經落實上架，並且提供相當優惠的價錢給鞋佬的粉絲，還贈送酒精搓手液。好的商家與好的平台，提供質量好的產品，簡直是三贏。

疫情大爆發，在保障自己、保障家人及他人的情況下，筆者明白大家情急買口罩，但亦要注意一些來歷不明、甚至乎以低價出售口罩的Facebook Page或者網店，真的要加倍小心，以免上當受騙。 以後粉絲們有甚麼需求，有甚麼好的產品想推薦，甚至乎生活點滴都可以與我們分享，因為我們是「鞋佬家族」，你們都是其中一員，開心不開心都可以Share。

作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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