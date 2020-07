【金價撲新高】現貨金升穿1900美元關　麥樸思籲投資黃金︰現在買 未來繼續買

▲ 新興市場之父麥樸思認為,金價會繼續上揚。

現貨金價升穿1900美元,創2011年以來新高。被譽為「新興市場之父」的Mobius Capital Partners創辦人的麥樸思(Mark Mobius)對黃金前景景相當樂觀,更直言「我現在會買入黃金,並且在未來繼續買入(I would be buying now and continue to buy)」

麥樸思指出,當利率高企時,持有黃金會錯過利息收入。惟當利率為零或接近零時,黃金則變得具吸引力「因為你不必擔心你的黃金沒有利息」。他續表示,金價着著市場的不確定性的加劇而上漲,因此他看好黃金。

他亦提到,受新冠肺炎疫情影響,料金礦產出將會減少,從供應方面為金價提供額外的向上動力。他續稱,受黃金價格漲勢帶動,白銀亦料會上揚,惟他強調「黃金才是最重要的」。

