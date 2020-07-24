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【新興市場之父】麥樸思籲投資黃金︰現在買 未來繼續買

即市財經 17:34 2020/07/24

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新興市場之父麥樸思認為，金價會繼續上揚。

黃金價格直逼歷史高位，現貨金價昨高見1897.96美元。被譽為「新興市場之父」的Mobius Capital Partners創辦人的麥樸思（Mark Mobius）對黃金前景景相當樂觀，更直言「我現在會買入黃金，並且在未來繼續買入（I would be buying now and continue to buy）」

麥樸思指出，當利率高企時，持有黃金會錯過利息收入。惟當利率為零或接近零時，黃金則變得具吸引力「因為你不必擔心你的黃金沒有利息」。他續表示，金價着著市場的不確定性的加劇而上漲，因此他看好黃金。

他亦提到，受新冠肺炎疫情影響，料金礦產出將會減少，從供應方面為金價提供額外的向上動力。他續稱，受黃金價格漲勢帶動，白銀亦料會上揚，惟他強調「黃金才是最重要的」。

相關文章︰【金價走勢】現貨金高見1898美元 距離歷史高位僅23美元

【金價走勢】歐美再推新救市方案令金價銀價飛升　中國白銀升3成

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