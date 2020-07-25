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【Netflix電視劇】宅在家有咩做？　盤點3部大熱新劇集

商業 11:00 2020/07/25

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周末留在家中可觀看Netflix劇集。

為避免新冠肺炎疫情進一步在社區爆發，港人減少外出，並著重社交距離，而周末不外出，留在家中不外乎「煲劇」、「打機」或下廚。小編整理了最受港人歡迎的Netflix電視劇集，即使足不出戶亦能享受樂趣。

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1. 《It’s Okay To Not Be Okay（雖然是精神病但沒關係）》
2013年飾演大熱韓劇《來自星星的你》男主角「都敏俊」的金秀賢，退役後首部主演的劇集《雖然是精神病但沒關係》，同劇女主角則為徐睿知。劇中有別於其他韓劇，鏡頭和劇本內容相對黑暗，以及用另一個角度剖析大眾對童話的理解。

不過，男女主角一如所有韓劇，需一同經歷多種事故和解決難題。該劇逢星期六及日各更新一集，全劇共有16集，截至今日為止播放到第10集。

金秀賢飾演的文鋼太因家庭關係，生活甚壓抑，直至女主角出現慢慢改變。（Netflix官網截圖）

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2. 《Was It Love?（我們，愛過嗎）》
劇集由韓國著名綜藝節目《Running Man》固定成員宋智孝主演。講述獨自生活養育孩子14年的單親媽媽，為了生活努力維持生計，身邊突然出現4個不同類的男人，繼而展開五角關係的浪漫愛情劇。全劇共有16集，截至目前共播放到第6集，暫時每逢星期三及四各更新一集。

宋智孝在新劇中飾演單親媽媽。（Netflix官網截圖）

3. 《Cursed（天命之咒）》
劇集以青少年成長為題，講述女主角「Nimue」在母親去世後，與僱傭兵「Arthur」因一把古劍，而一同展開冒險旅程，並以Nimue為核心，憑着她的勇氣和反抗精神，對抗壞人的故事。該劇共有有10集，目前全數在Netflix可以觀看。

劇集講述女主角「Nimue」在母親去世後，展開的冒險旅程。（Netflix官網截圖）

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責任編輯：馬意文

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