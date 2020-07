【Netflix電視劇】宅在家有咩做？　盤點3部大熱新劇集

▲ 周末留在家中可觀看Netflix劇集。

為避免新冠肺炎疫情進一步在社區爆發,港人減少外出,並著重社交距離,而周末不外出,留在家中不外乎「煲劇」、「打機」或下廚。小編整理了最受港人歡迎的Netflix電視劇集,即使足不出戶亦能享受樂趣。

1. 《It’s Okay To Not Be Okay(雖然是精神病但沒關係)》

2013年飾演大熱韓劇《來自星星的你》男主角「都敏俊」的金秀賢,退役後首部主演的劇集《雖然是精神病但沒關係》,同劇女主角則為徐睿知。劇中有別於其他韓劇,鏡頭和劇本內容相對黑暗,以及用另一個角度剖析大眾對童話的理解。

不過,男女主角一如所有韓劇,需一同經歷多種事故和解決難題。該劇逢星期六及日各更新一集,全劇共有16集,截至今日為止播放到第10集。

▲ 金秀賢飾演的文鋼太因家庭關係,生活甚壓抑,直至女主角出現慢慢改變。(Netflix官網截圖)

2. 《Was It Love?(我們,愛過嗎)》

劇集由韓國著名綜藝節目《Running Man》固定成員宋智孝主演。講述獨自生活養育孩子14年的單親媽媽,為了生活努力維持生計,身邊突然出現4個不同類的男人,繼而展開五角關係的浪漫愛情劇。全劇共有16集,截至目前共播放到第6集,暫時每逢星期三及四各更新一集。

▲ 宋智孝在新劇中飾演單親媽媽。(Netflix官網截圖)

3. 《Cursed(天命之咒)》

劇集以青少年成長為題,講述女主角「Nimue」在母親去世後,與僱傭兵「Arthur」因一把古劍,而一同展開冒險旅程,並以Nimue為核心,憑着她的勇氣和反抗精神,對抗壞人的故事。該劇共有有10集,目前全數在Netflix可以觀看。

▲ 劇集講述女主角「Nimue」在母親去世後,展開的冒險旅程。(Netflix官網截圖)

責任編輯:馬意文