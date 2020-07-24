【美國示威】特朗普揚言重兵鎮壓 威脅派員7.5萬

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逾4成共和黨人信陰謀論 稱蓋茨借疫苗植入追蹤裝置
美國反種族歧視的示威浪潮持續，美國總統特朗普早前指出，疫情急劇惡化是與示威有關。特朗普周四（23日）再揚言計劃派駐重兵鎮壓各州示威，甚至威脅會動用7.5萬名聯邦執法人員。
特朗普（Donald Trump）周四接受霍士新聞台電話訪問時表示，他願意調派5萬至6萬名聯邦執法人員，前往美國各個城市鎮壓示威。但特朗普其後再表示，他願意派7.5萬名聯邦執法人員，更指出軍隊已經準備好要進入各城市。
根據美國司法統計局（Bureau of Justice Statistics）於2019年的報告，美國於2016年共有10萬名聯邦執法人員，為當局最近期錄得的聯邦執法人員數字。如按上述數字推算，特朗普聲稱要派7.5萬人鎮壓示威，料佔美國聯邦執法人員約75%。
但特朗普強調，聯邦政府只有在獲邀（have to be invited in）的情況下，才會出動聯邦執法人員，暗示要各州政府主動尋求協助。
美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死，觸發示威浪潮。但特朗普希望盡快平息示威騷亂，在競選活動中也致力宣揚「Law & Order」（法紀）的口號。特朗普更授權國土安全部，出動聯邦執法人員到俄勒岡州波特蘭市鎮壓示威。
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責任編輯：何穎兒